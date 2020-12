César Vega criticó la vacuna ARN contra la COVID-19, que definió como "un invento"

Locales

El diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, se retiró de la Cámara de Diputados mientras se producía el debate por la regulación del artículo 38 de la Constitución, previsto en las nuevas medidas del Gobierno para frenar el avance del coronavirus en Uruguay-

En charla con 970 Noticias Primera Edición, contó que se retiró antes porque la discusión "no tenía nada que ver con la situación". Dijo de todos modos que hubiera votado que no. "No hay ninguna urgencia para presentar este proyecto", apuntó.

Cuando le consultaron si no cree que la situación sanitaria amerita una ley de urgencia, replicó: "Justamente no. En el mundo tenemos dos muertes cada 10 mil personas y nosotros tenemos cuatro cada 100 mil. El gobierno nos ha dado una buena libertad y los números no son malos. Claro que hay partes que uno respalda, las que no respalda la mayor parte de la gente. Dejemos de vivir como una manga de locos en el mundo viajando por todos lados, una especie de vida loca que complica la vida a nuestros hijos. Estoy de acuerdo en quienes entran al país se hagan los hisopados correspondientes", opinó.

Luego agregó: "Tenemos que parar con esta locura de los hisopados a diestra y siniestra. La misma ONU reconoce que la prueba PCR para detección de SARS COV 2 tiene un problema, un gran problema, que tiene que ver con los ciclos que se están usando para el análisis", dijo, lo que según él hace que los test estén "dando SAR COV 2 y cosas que no son Sars-CoV-2", lo que podría llamarse "falsos positivos".

Vega apuntó también contra la vacuna de ARN mensajero, como las de Pfizer/BioNTech y Moderna. "Yo estoy muy bien asesorado por un alto nivel de médicos que no se van a vacunar, que es lo que planteaba en la Cámara. Hay otra especie de locura, sobre todo respecto a las vacunas invento de ARN y ADN. ¿Ustedes saben lo que es inyectarse ADN y ARN por primera vez en la historia de la humanidad? Estamos quedando en una posición un poco delicada porque sabemos que somos minoría cuando evidentemente que todos tenemos miedo", afirmó.

Agregó que este virus "no está fotografiado, no está secuenciado más que teóricamente". "Que hay que cuidarse, hay que cuidarse, pero no queremos entrar en la locura. El miedo baja las defensas de las personas. Cuando tú tienes miedo, un virus te ataca", apuntó.

Criticó que en otros países "han destruido a la economía por tener a la gente encerrada cuando luego se dieron cuenta de que es al cuete, porque al salir están en peores condiciones", y luego afirmó que para estar de acuerdo con la llegada de la vacuna, depende "de qué vacuna se hable", ya que las de ARN serían "un antes y un después".