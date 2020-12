Las respuestas científicas a las dudas de Vega sobre la vacuna y los positivos de los PCR

Ciencia

Esta mañana, el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, compartió algunas inquietudes sobre las vacunas contra la COVID-19 que han circulado ya en otros ámbitos. Vega discutió el método de ARN y el de ADN que usan varias de las vacunas y aseguró incluso que el SAR COV 2 aún no fue secuenciado sino que existe solo teóricamente.

"Tenemos que parar con esta locura de los hisopados a diestra y siniestra. La misma ONU reconoce que la prueba PCR para detección de SARS COV 2 tiene un problema, un gran problema, que tiene que ver con los ciclos que se están usando para el análisis", dijo, lo que según él hace que los test estén "dando SAR COV 2 y cosas que no son Sars-CoV-2", lo que podría llamarse "falsos positivos".

"Yo estoy muy bien asesorado por un alto nivel de médicos que no se van a vacunar, que es lo que planteaba en la Cámara. Hay otra especie de locura, sobre todo respecto a las vacunas invento de ARN y ADN. ¿Ustedes saben lo que es inyectarse ADN y ARN por primera vez en la historia de la humanidad? Estamos quedando en una posición un poco delicada porque sabemos que somos minoría cuando evidentemente todos tenemos miedo", afirmó.

Agregó que este virus "no está fotografiado, no está secuenciado más que teóricamente". "Que hay que cuidarse, hay que cuidarse, pero no queremos entrar en la locura. El miedo baja las defensas de las personas. Cuando tú tienes miedo, un virus te ataca", apuntó.

Una respuesta científica



¿Qué asidero tienen algunas de estas afirmaciones de Vega? ¿Cuál es el método que usan las distintas vacunas y qué riesgo podrían representar? Montevideo Portal consultó al inmunólogo Álvaro Díaz, colaborador del sitio de divulgación Coronabicho que ya realizó un excelente informe sobre las vacunas que se preparan.

Para comenzar, Díaz señaló que no es cierto que el virus no haya sido secuenciado. "El virus SARS-CoV-2 ha sido estudiado por método de microscopía, en mucho detalle. Ya hay mucha información detallada sobre el virus. Su genoma ha sido secuenciado, muchas veces por cierto. Esto no es teórico: la secuenciación es experimental", apuntó el inmunólogo.

Además, resaltó que no hay falsos positivos porque los test no reconozcan entre este virus y "otras cosas". "Con el conocimiento que hay, base por base (letra por letra) del genoma de este virus y de virus relacionados, no es nada difícil diseñar ensayos basados en PCR que discriminen entre un virus y otro. Yo no sé de dónde salió esta idea que circula de los ‘falsos positivos de PCR': entiendo que no tiene ninguna base científica", comentó.

Siempre hay una primera vez

El especialista afirmó que es verdad que es la primera vez que se usan vacunas de ARN mensajero. "Esto no quiere decir que tengan un significativo riesgo potencial: como expliqué en un apartado que está en el sitio Coronabicho, el ARN mensajero es como la ‘libreta de apuntes temporales' de la célula. Es un tipo de molécula intrínsecamente muy poco estable. Personalmente, lo de inyectar ARN mensajero no me produce ningún temor, francamente. La probabilidad que altere el genoma de una célula es sumamente baja", afirmó.

En el caso de las vacunas como la de AstraZeneca, Sputnik (rusa) y algunas otras, dijo, inyectan un adenovirus no patogénico que lleva ADN que también codifica para la proteína "spike" (las famosas espículas) del coronavirus. "Este ADN va a ingresar a células del sitio de inyección, pero no tiene la capacidad de integrarse al genoma de esas células. Durará como mucho tanto como duren esas células - las células en los tejidos sufren recambio. Y lo más importante, ese ADN no tiene ningún potencial llegar a las células sexuales y alterar la información que les vamos a pasar a nuestros hijos", tranquilizó sobre el segundo tipo de vacuna criticado en las afirmaciones.

Por otra parte, el inmunólogo recordó que permanentemente "estamos expuestos a información genética foránea, que proviene de los virus y bacterias a los que estamos expuestos". "Por un lado, el organismo tiene formas de protegerse frente a todo esto. Por otro, nuestro genoma no es inmutable: de hecho a lo largo de las generaciones acumula enorme cantidad de cambios originados por virus y otras ‘porquerías' (elementos genéticos móviles, etcétera), y la gran mayoría de estos cambios son inocuos", dijo.

En la entrevista en 970 Noticias, Vega dijo que la situación sanitaria no amerita una ley de urgencia. "En el mundo tenemos dos muertes cada 10 mil personas y nosotros tenemos cuatro cada 100 mil. El gobierno nos ha dado una buena libertad y los números no son malos", afirmó.

Díaz replicó que "no se puede valorar la situación sanitaria de Uruguay en base a los muertos de hoy, o la ocupación de camas de CTI de hoy", porque "el problema es lo que se viene". "Las argumentaciones como esta - y he escuchado muchas - son análogas a decir 'para qué voy a cerrar la puerta de mi casa cuando me voy de viaje si nunca me han robado - los ladrones no existen' o 'para qué me voy a poner cinturón de seguridad en el auto, si anduve a 120 km/h en la carretera sin cinturón y no me pasó nada'. En realidad es más grave que esos ejemplos, porque todos los cálculos científicos dicen que con la situación sanitaria que tenemos hoy, es prácticamente seguro que se va a saturar la capacidad de los CTI en algunas semanas", advirtió.

Sobre los falsos positivos

El inmunólogo explicó que puede haber falsos positivos en los test de PCR, pero no tiene por qué haberlos intrínsecamente, ya que la técnica es "sumamente específica". "Pero sí puede haber errores humanos, como en cualquier cosa que hagan los seres humanos. Puede haber contaminación entre una muestra y otra, o error en rotular una muestra, o en informar un resultado. Seguramente esto fue lo que ocurrió en el caso de un positivo en un centro penitenciario que se informó y luego se desmintió. Hay una serie de reaseguros y controles para minimizar este tipo de errores. Pero no quiere decir que no ocurran. Creemos que de la forma que se están haciendo las cosas en Uruguay, la tasa de este tipo de errores humanos debe ser muy baja. Pero los errores humanos son inevitables - lo mismo ocurre con todos los tipos de análisis clínicos", reflexionó.

El otro aspecto es que, "por ser la PCR sumamente sensible, hay gente que ya pasó por la infección, que ya no es contagiosa, y sin embargo sigue dando positiva en este tipo de diagnóstico durante semanas". "Esto se debe a que la PCR detecta pequeños remanentes de material genético viral, aunque ya no haya virus activo. Esto no califica de falso positivo, pero es un aspecto que por supuesto está presente", agregó el inmunólogo.

Díaz recalcó que lo que sí hay son falsos negativos por PCR. "La sensibilidad es muy dependiente de la calidad de la toma de muestra (del hisopado). No todos los casos son detectados por PCR. La cifra de sensibilidad que es suele manejar es de un 75%", concluyó.