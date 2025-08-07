Catedral de Florida confirmó alquiler de local a Basso, pero negaron saber “lo que había”

Locales

El Consejo Parroquial y el Consejo de Asuntos Económicos de la catedral de Florida emitieron un comunicado acerca de una investigación periodística que reveló el hallazgo de cuatro cuadernos relacionados a la empresa Conexión Ganadera dentro de un local de su propiedad, que fueron entregados a Interpol como pruebas en el caso.

Según consignó Telenoche (Canal 4) el pasado 28 de julio, dichos documentos sobrevivieron al vaciamiento del depósito, que se realizó horas antes de que la Justicia ordenara allanar un local contiguo, y en ellos habían datos de inversores y ganado, montos recibidos en dólares, adelantos emitidos y números de cuentas bancarias, entre otros.

Los encargados de la catedral dijeron que el “salón Emaús” actualmente funciona como un refugio del Ministerio de Desarrollo Social y confirmaron que anteriormente fue alquilado a Gustavo Basso para que “depositara muebles y otros objetos” por una reforma que estaba haciendo en su casa.

“Negamos tener conocimiento de lo que allí había, pues no hacemos un inventario de lo que lleva al lugar cada inquilino”, agrega la carta, difundida en las redes sociales.

A su vez, señalaron que, “más allá de las coincidencias de fechas”, el alquiler a Basso vencía en abril, por lo que se solicitó el local para ser arrendado al Mides. “Ambos consejos estuvimos de acuerdo respecto al asunto del contrato de alquiler, ya que no padecía anormalidad alguna”, señala.

Los responsables del centro religioso finalizaron con que, como “fieles” de la comunidad y miembros de los consejos, se sintieron “agraviados” por el “modo en el que se ha comunicado la noticia”, ya que, además, “se extendió injustamente a ‘la iglesia de Florida’”.