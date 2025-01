Castillo: “Los venezolanos han elegido este gobierno” y González Urrutia “no es nadie”

Política

Montevideo Portal

Juan Castillo, próximo ministro de Trabajo y Seguridad Social, se refirió este martes en rueda de prensa a la situación en Venezuela, luego de que Nicolás Maduro el pasado viernes haya sido juramentado como presidente reelecto.

“Sobre la situación de Venezuela, el que se tiene que expedir es el actual gobierno. El Frente Amplio ya se ha expresado claramente, no tenemos que agregar más nada”, aseguró, en declaraciones consignadas por VTV Noticias.

“Los venezolanos han elegido este gobierno y se está integrando allí”, afirmó.

El dirigente comunista dijo que “hay debate y miradas distintas”, y agregó que “hoy la preocupación central” está “en los uruguayos”.

Consultado sobre la reunión entre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el líder antichavista Edmundo González Urrutia, Castillo respondió: “Nadie puede impedir al presidente actual de recibir a quien quiera. No nos pueden dar línea a nosotros porque somos el gobierno electo. Del 1° de marzo para adelante, la responsabilidad es nuestra”.

En ese sentido, insistió: “¿Quién es González Urrutia? ¿Él se autoproclama presidente? Tampoco mostró las actas”.

“Si González Urrutia no pidió reunión con [Yamandú] Orsi, no íbamos a estar recibiéndolo. Orsi no tiene porque recibir a todo el mundo que ande en la vuelta, y menos si no es nadie”, declaró sobre la posibilidad que se manejó sobre que el presidente electo recibiera al dirigente venezolano.

Cuestionado sobre si no confía en la oposición del país acerca de sus denuncias de fraude electoral, el frenteamplista sostuvo que “Maduro también dice que presentó las actas frente a la Suprema Corte de Justicia de ellos”.

Castillo se reunió este martes con los sindicatos industriales y señaló que la reducción de la jornada laboral será uno de los temas prioritarios de la cartera en el gobierno de Orsi.

Montevideo Portal