Caggiani: en Cancillería “en ningún momento hablan de dictadura” en Venezuela

Daniel Caggiani, senador del Frente Amplio (FA), se refirió este martes en rueda de prensa a la situación en Venezuela, luego de que Nicolás Maduro el pasado viernes haya sido juramentado como presidente reelecto.

“A todos nos preocupa la situación que se está viviendo en Venezuela. Hay una agravamiento de la situación institucional. Hay una falta de legitimidad de origen del proceso electoral”, dijo el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Asimismo, señaló que el gobierno del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, “ha desconocido el gobierno que ha asumido y reconocido a Edmundo González como presidente electo”, algo que “solamente algunos países lo han hecho, muy pocos”.

Según Caggiani, lo que hizo el FA “fue básicamente lo que declaró la Cancillería actual”, que “plantea una situación bastante compleja que se está dando por el déficit en la regularidad de las elecciones, sobre todo la falta de comprobación del resultado”.

“Nosotros desde el Palacio Legislativo no vamos a decir quién ganó o quién no ganó las elecciones”, acotó.

“En Venezuela existe un déficit democrático muy importante y la situación, más que mejorar, se ha agravado en los últimos tiempos”, agregó.

El senador criticó que el gobierno actual “más que sacar declaraciones no ha hecho mucho”, en referencia a la posibilidad de “contribuir a procesos de diálogo”.

Consultado sobre calificar al gobierno de Maduro como una dictadura, respondió: “Las acciones nos unen, las palabras nos dividen”.

“El actual oficialismo nos exige a nosotros algo que no le exige a su propio gobierno y su propio canciller. Las declaraciones de la Cancillería uruguaya en ningún momento hablan de dictadura”, sostuvo el legislador.

“Nosotros no somos quiénes para legitimar o no un gobierno. No avalamos lo que sucedió en Venezuela. Tenemos muchísimas dudas acerca de cuál es el resultado, pero tampoco podemos decir que las elecciones las ganó Edmundo González, porque tampoco tenemos la varita mágica. Lo que sí tenemos claro es que no hubo un proceso de verificación”, aseguró.

La Comisión Permanente del Parlamento realizó este martes una sesión extraordinaria para emitir un comunicado por la asunción de Maduro. Sin embargo, en la sesión, que comenzó al mediodía, no hubo acuerdos para una misiva en conjunto.

