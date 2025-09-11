Policiales

Caso Senattore: imputan a un hombre que aportó datos para el hallazgo del cuerpo

En las últimas horas se produjeron avances en la investigación de la muerte de Carmina Díaz Senattore, una mujer de 54 años asesinada en el departamento de San José.

Tal como informáramos, su cuerpo fue hallado el martes en la zona de Paso de los Carros, cerca del río San José, once días después de que se reportara su desaparición.

Las investigaciones derivaron en varios allanamientos en los que se detuvo a dos hombres. Según informa el medio maragato San José Ahora, uno de ellos es el ahora imputado, quien a su vez había aportado información relevante para el hallazgo del cuerpo de la víctima.

La Justicia determinó su prisión preventiva por 180 días. Mientras tanto, la investigación prosigue y se procura conocer los motivos del homicidio.