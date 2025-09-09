Policiales

Encontraron el cuerpo sin vida de una mujer desaparecida desde el 29 de agosto en San José

Montevideo Portal

La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (D.I.P.N.), junto a Interpol y el Área de Investigaciones de Zona I de San José, confirmó este martes el hallazgo del cuerpo sin vida de Carina Díaz Senattore, de 54 años, quien estaba desaparecida desde el 29 de agosto.

Según informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal, en la mañana de este 9 de setiembre se realizaron tres allanamientos en distintas fincas de San José, que culminaron con la detención de dos hombres, que actualmente se encuentran a disposición de la Justicia.

En base a los datos aportados por uno de los detenidos, se ubicó el cuerpo de la mujer, que estaba próximo al río San José, en la zona de Paso de los Carros. Allí trabajó Policía Científica, se hizo presente el Comando de la Jefatura y la fiscal letrada de San José de 2° Turno.

