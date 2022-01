Fiscalía: Schiappacasse llevó la pistola a partidos de fútbol y compró al menos tres armas

Judiciales

"La 9, ¿la usaste?", preguntó el futbolista a un contacto, quien le respondió: "No, hermano, tiene todos los cosos que vos me diste".

La Fiscalía General de la Nación difundió algunas evidencias que llevaron a la fiscal Ana Carolina Dean a solicitar la imputación del futbolista Nicolás Schiappacasse por varios delitos, la que fue formalizada este viernes por el Poder Judicial.

La Justicia dispuso tres meses de reclusión mientras se desarrolla la investigación por tráfico interno de armas de fuego y municiones, receptación y porte de arma de fuego en lugares públicos en calidad de autor.

“El futbolista fue detenido en un control de rutina durante un operativo montado en base al clásico de fútbol entre Peñarol y Nacional realizado en el Estado Domingo Burgueño de Maldonado, con una pistola marca Smith & Wesson calibre 9 milímetros, con cargador y ocho proyectiles en su interior. El arma estaba denunciada como robada en febrero de 2020”, informó Fiscalía en su página web.

Además, destaca que “en el momento de la detención se le incautó al imputado un celular” y que “tras el registro del dispositivo, surge que el imputado había recibido previamente la referida arma hurtada, de persona que no se logró identificar, e incluso el mismo había portado el arma en lugares públicos en diferentes oportunidades, partidos de fútbol, cuando salían a hacer pintadas relativas al cuadro del que es hincha”.

De la pericia practicada al celular, informa Fiscalía, surge que “el imputado en por lo menos tres oportunidades adquirió armas de fuego, sin la correspondiente autorización”. A su vez, Fiscalía accedió a “numerosas fotografías del imputado con varias armas de fuego de distinto calibre”.

En ese sentido, Fiscalía difundió fragmentos de algunas conversaciones que mantuvo el futbolista a través de la aplicación WhatsApp.

El 11 de octubre de 2021, por ejemplo, Schiappacasse le envió dos fotografías de dos pistolas semiautomáticas (una marca Glock y la otra Browning), y el siguiente mensaje: "Me la quiere vender un conocido milico amigo de mamá, me la deja a mil creo". El contacto luego le pregunta si la compró y el futbolista le manda foto del arma Glock, diciéndole que sí, "a mil doscientos”, agrega que “es re livianita".

Por otra parte, el 6 de diciembre de 2021, recibe un mensaje de otro contacto que le dice: "Vamos a pintar el Centenario hoy, estas pa’ la causa o qué". A esto, Schiappacasse responde: "Vamo’ hermano, sabes que me decís y yo voy". Fiscalía informa que acuerdan ir ese día a la noche, y luego el imputado le pregunta a su contacto, en referencia al arma 9 milímetros: "La 9, ¿la usaste?". El contacto responde: "No hermano, tiene todos los cosos que vos me diste".

En tercer lugar, en un grupo de WhatsApp integrado por el imputado junto a tres persona más surgen fotografías de dos armas, en mensajes enviados el 20 de enero de 2022: una de ellas de mismas características que la incautada y otra una tipo subfusil (HK MP) enviadas por Schiappacasse al grupo.

“De los hechos surge que el imputado, en reiteradas oportunidades adquirió armas de fuego y municiones sin contar con la correspondiente autorización para ello, en uno de esos casos, sin concierto previo con los autores, coautores, o cómplices del hurto, recibió el arma conociendo su procedencia ilícita o debiendo conocerla, asimismo y mediante otra resolución criminal el imputado porto un arma de fuego en lugares públicos sin contar con la debida autorización para ello”, informa Fiscalía.

