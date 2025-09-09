Caso Morosini: escuela a la que asistía Francisco tuvo jornada para acompañar a alumnos

Locales

La escuela N° 10 de Mercedes, centro educativo al que asistía Francisco Morosini, uno de los dos hermanos que fue asesinado por su padre Andrés, abrió sus puertas este lunes con el fin de llevar a cabo una jornada especial para acompañar a los alumnos.

El viernes, día en el que se dio con el paradero de los tres, el instituto cerró sus puertas. En la jornada de ayer, asistió un equipo del programa Escuelas Disfrutables, que está bajo la órbita de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria y está conformado por psicólogos y trabajadores sociales.

“Es muy difícil hablar de la muerte con los niños, pero no es imposible. Las explicaciones siempre se les dan en virtud de sus preguntas; no podemos explicar de más ni de menos. Hay que escuchar y, en función de esas preguntas, dar las respuestas adecuadas a cada una de las edades”, dijo la directora de Primaria, Gabriela Salsamendi, en rueda de prensa.

La jerarca comentó que las inquietudes de los niños, en este tipo de casos, pueden surgir “dentro de 15 días” o “en unos meses”. “Estas cosas quedan ahí en la vuelta sobre las cabecitas y en algún momento aparecen, sobre todo a estas edades. Estamos hablando de un grupo de nivel inicial (5 años)”, comentó.

“Frente a un hecho de violencia vicaria, está el equipo de derechos humanos del Codicen y su programa de género trabajando fuertemente en un plan que atienda a las causas de este tipo de situaciones para no seguir revictimizando a las criaturas, a las familias y a esa mamá, sino poder hacernos cargo de lo que pasa y lo que provoca este tipo de desenlaces”, agregó.

El país continúa consternado por lo ocurrido durante la semana pasada entre Mercedes y Río Negro. La Institución Nacional de Derechos Humanos señaló que el asesinato de Francisco y Alfonsina Morosini “enciende una vez más la alarma ante las fallas del Estado y sus instituciones”.

El consejo directivo del organismo manifestó su “consternación” y expresó su “preocupación por la falta de una respuesta efectiva, coordinada y con perspectiva de género por parte de las instituciones competentes, con las consecuencias irreparables que esto implica”.

El mismo día en el que se hallaron los cuerpos, la Red Uruguaya contra la Violencia de Género convocó a una movilización frente a Torre Ejecutiva y una delegación fue recibida por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien se comprometió a instalar una mesa de trabajo integrada por Inmujeres e Inau.

