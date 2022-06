Caso Lola: fiscal explicó por qué apela absolución de El Cachila y relativizó pericia

Judiciales

Tras la absolución del imputado por encubrimiento, la integrante del Ministerio Público dijo qué pedirá en la apelación a la sentencia.

Este lunes el juez letrado de Rocha de 1er. Turno, Juan Giménez Vera, absolvió a Ángel Moreira, apodado “El Cachila”, imputado en la investigación por el homicidio de la adolescente argentina Lola Chomnalez, ocurrido en diciembre de 2014.

La fiscal del caso, Jessica Pereira, que tiene 72 horas para apelar el fallo (hasta este jueves), presentará en las próximas horas el recurso en el juzgado, informó el director de comunicación de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech.

La fiscal anunció este miércoles el recurso de apelación y tiene un plazo de 10 días para presentar la fundamentación. Un Tribunal de Apelaciones, integrado por tres ministros, deberá resolver si la sentencia del juez Giménez Vera queda firme o si la revocan, por cuestiones de forma y contenido de la investigación.

En la sentencia judicial por la que “El Cachila” fue absuelto, el juez Giménez Vera señaló que “la sola voz de Moreira relatando hechos poco creíbles, por un lado, y contradictorios con respecto a las pruebas que se han acumulado, demuelen cualquier estructura seria que pretenda responsabilizar con certeza jurídica a una persona de la comisión de un delito”.

“No existe duda en la decisión que se está adoptando, sino, certeza. Certeza de la ausencia de pruebas que permitan concluir que Moreira es responsable de un delito de encubrimiento", aún “sin la declaración de Sena [Leonardo David, condenado en mayo de este año por el homicidio de Lola] siendo la absolución del primero la única posibilidad ajustada a derecho”, sostiene el juez en el texto.

La fiscal Pereira brindó declaraciones a los medios de prensa, que fueron consignados por Subrayado, e hizo especial énfasis en la pericia de la investigación que determinó que el celular del Cachila no estaba en Balizas cuando sucedieron los hechos.

La investigadora dijo que el juez entendió que “no se probó que Moreira estuviera” en el balneario el día del crimen, aunque reconoció la Fiscalía sí lo hizo. “De hecho, desde el pedido de procesamiento inicial con otra imputación hasta el pedido de acusación, la Fiscalía ha entendido que sí, que hay elementos que permiten identificar a Moreira en el lugar”, afirmó.

Consultada sobre por qué la Fiscalía no tuvo en cuenta las pericias que se hicieron en el teléfono, la fiscal respondió que toda la obra que está en el expediente y que surge en la información anexada “fue tenida en cuenta”, no obstante, expresó que entendieron que esa prueba, “que es básicamente la localización de antenas”, no era suficiente para entender que el acusado estaba en el departamento rochense.

“No era mérito suficiente para entender que Moreira no estaba en Rocha porque había otras probanzas que, se entendía, tenían otro peso por sobre un celular que perfectamente puede no estarlo usando en ese momento”, indicó.

Finalmente, dijo que en la apelación pedirán que se haga lugar a la solicitud hecha por la Fiscalía, que es básicamente que termine la condena por encubrimiento por el plazo que el Ministerio Publico pidió.