Caso Laurta: encuentran restos humanos que podrían ser del remisero desaparecido

El caso de Pablo Laurta sumó una nueva arista este jueves luego de que se encontraran en la Ruta 15 en Entre Ríos (Argentina) restos humanos que podrían pertenecer al remisero desaparecido que coordinó un viaje con el femicida.
Según indicaron medios argentinos, un llamado anónimo, indicando el hallazgo de los restos óseos, alertó a la Policía, que al dirigirse al lugar constató los hechos.
En las orillas de la ruta, encontraron un cráneo en estado de putrefacción, con olor, así como diversos huesos y materia descompuesta, putrefacta.
Infobae señaló que, si bien las autoridades presumen que los restos pertenecen al remisero, no se llevaron a cabo análisis de laboratorio para poder constatar que eso sea así. Mientras tanto, se llevarán a la morgue de Paraná para conocer la causa de la muerte.
