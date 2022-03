Caso Facundo: indignado, su padre denuncia presunto ardid de la defensa del agresor

Policiales

El martes debió realizarse en Tacuarembó una audiencia relevante en el caso de la muerte del joven Facundo, quien en febrero pasado recibiera un disparo con un arma de aire comprimido manipulada por un amigo. Sin embargo, instancia legal no pudo llevarse a cabo porque el imputado, cuya identidad no se reveló, sufrió una descompensación el día anterior y fue ingresado en la mutualista local COMTA.

Sin embargo, la fallida audiencia tuvo una vuelta de tuerca que generó suspicacias en las partes implicadas, y provocó la indignación de Milton Cuadrado, padre del fallecido.

Cuadrado redactó al respecto una breve carta que hizo llegar al periodista local Marcos Ademar Pereira, quien a su vez la reprodujo en redes sociales. El texto es el siguiente:

“Hoy se realizó la segunda audiencia, CONVENIENTEMENTE para la familia del ASESINO... él se descompenso el día anterior de la audiencia y se encuentra internado en COMTA. los abogados del asesino no presentaron ninguna prueba de que no tenía la capacidad de entender, si que estaba deprimido, a raíz de eso fiscalia y la jueza entendieron que podían realizar la audiencia en la sala, donde se encuentra internado, trasladándose todos los actores al lugar.. en ese momento cuando la Sra. Juez dejaba en acta el continuar de la audiencia... los abogados defensores Dr. Gamba y su adjunta se retiran rápidamente casi corriendo de la sede judicial... Para sorpresa de todos nosotros... cuando llegamos al sanatario dichos abogados ya estaban presentes. Valorado el asesino x una médica psiquiatra les informo a todas las partes que el MUCHACHITO se encontraba totalmente sedado y no podía abrir los ojos. QUE RARO NOOO? Como el nene estaba dormido nos trasladamos otra vez al juzgado. La Dra. Karen Pintos solicita saber el tipo de tratamiento y la última dosis suministrada.. que OBVIAMENTE fue suministrada minutos antes de que llegáramos a COMTA.

ESPEREMOS QUE PARA LA PRÓXIMA AUDIENCIA.. ESTA PELÍCULA FINALICE..PARA EL ASESINO SU FAMILIA Y ABOGADOS DEFENSORES XQ EN LA VIDA TODO CAE POR SU PROPIO PESO Y LAS VÍCTIMAS RECIBEN LA JUSTICIA QUE MERECEN”.





Pedido de información médica

Karen Pintos, abogada de la familia Cuadrado, fue consultada por Montevideo Portal al respecto de lo sucedido el martes.

La profesional coincidió en líneas generales con el relato de su defendido, y detalló que la situación “sorprendió a todos”. Pintos enfatizó que no es posible afirmar que el joven fuera sedado a propósito, pero que la situación fue, cuando menos, llamativa.

“Fue la impresión con la que nos quedamos todos. Cuando estábamos en plena audiencia y la jueza decidió ir a COMTA, los defensores se levantaron y se fueron. Yo no tengo ninguna prueba, pero cuando llegamos, el chiquilín estaba en estado de sedación, dormía profundamente”, relató.

Ante esa situación, la abogada pidió que se enviara al juzgado “la hora en que se había administrado el sedante y desde cuándo estaba indicado”, información que, al momento de redactarse la presente, todavía no había llegado a sus manos.

“Si desde un principio se hubiese dicho que estaba sedado, la jueza no hubiera dispuesto que fuéramos todos hasta allí. Fue una sorpresa para todos, incluida la jueza”, añadió.

La audiencia trunca, en la que por primera vez declararía el autor del disparo, quedará para la semana próxima, si el estado de salud del imputado lo permite. Sobre ese punto, Pintos aclaró que “el certificado que tenía la fiscal era por un ‘estado de angustia’, nada más”. Para Pintos, ese estado de angustia “puede que lo tenga por muchos años, porque mató a un amigo”, pero ello no implica “que no pueda participar de una audiencia o no entender cabalmente” la situación en que se encuentra.

El caso

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 20 de febrero, cuando el matador, la víctima y otras personas estaban de campamento en el balneario Iporá. En esas circunstancias, el ahora imputado se alejó del grupo y regresó con un arma de aire comprimido, con la que disparó a sus amigos. Facundo Cuadrado recibió un impacto en el tórax y fue trasladado a un sanatorio por el padre del agresor.

Permaneció internado desde entonces hasta su lamentable deceso, ocurrido el pasado domingo 27 de marzo.