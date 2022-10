Caso Astesiano: fiscal Fossati pedirá este viernes la extensión de las medidas cautelares

Judiciales

La fiscal de Flagrancia de 12vo. Turno, Gabriela Fossati, encabezará este viernes a las 9:00 de la mañana una audiencia en la que solicitará la extensión de las medidas cautelares de Alejandro Astesiano, excustodio del presidente Luis Lacalle Pou, por la presunta comisión de tres delitos: suposición de Estado Civil, en calidad de coautor en reiteración real, con un delito de asociación para delinquir y un delito de tráfico de influencias.

En primera instancia, la Justicia le dio a Fossati 30 días para que investigue el caso y se lleve a cabo el juicio oral, donde se conocerá si Astesiano será condenado definitivamente o será puesto en libertad. Sin embargo, el corto plazo otorgado y otros problemas que van surgiendo en la investigación dificulta la tarea a nivel de pruebas para poder condenarlo.

Esta audiencia para extender la preventiva se iba a llevar a cabo el pasado jueves, pero esta no se pudo llevar a cabo porque “no funcionó el sistema de Zoom”. Por esta falla técnica, la audiencia se pasó para este viernes de mañana.

En concreto, la filtración de una audiencia dejó a entrever que Fossati no pudo acceder ni al 2% del celular del excustodio porque, a su entender, borró toda la evidencia que tenía porque fue advertido antes de ser detenido. El hombre fue aprehendido en la residencia de Suárez y Reyes cuando llegó junto al presidente y su familia de Costa Rica.

La investigación tiene otra dificultad: la cantidad de expedientes a analizar. Además de que hay organismos que no le entregaron aún la información a Fossati, la fiscal lleva recabado —según dijo— menos del 0,5% del total. La Fiscalía dispuso una persona “idónea” para que colabore con la fiscal para que pueda avanzar en la investigación en los plazos correspondientes.

Por su parte, la defensa de Astesiano, el abogado Marcos Prieto, dijo que hasta ahora Fiscalía recabó “sospechas” que surgen del celular del imputado, pero no pruebas firmes. “Son indicios”, especificó ante la consulta de Montevideo Portal.

“No quiere decir que sea un angelito, que no haya hecho nada, pero no es tanto como se dice”, agregó. Además, expresó que en la carpeta investigativa de Astesiano no se menciona “a ninguna autoridad del Gobierno”. “Mi cliente no menciona a nadie, ni al presidente ni a gente cercana al presidente, así como tampoco a ningún otro jerarca”, agregó.

En el marco de esta investigación, dos jerarcas del Ministerio del Interior fueron citados a declarar en calidad de indagados por cometer presuntas irregularidades. Según dijeron las fuentes, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ya está al tanto del tema y desde la cartera están trabajando en el asunto.

Ante la consulta de quiénes eran, la fuente argumentó que la investigación de Fiscalía es “reservada”, por lo que no pueden dar el nombre de los involucrados.

