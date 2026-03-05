Caso Arbeleche: Asti dijo que Asesoría Letrada de Jutep vio “dos veces” violación de ley

Política

El vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Alfredo Asti, se pronunció luego de que se generara polémica por el pronunciamiento del organismo con respecto al caso de la exministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche.

La Jutep afirmó en su informe que la exjerarca “violentó las normas de conducta en la función pública” al otorgar beneficios a la empresa Lanafil SA, la cual tiene a su esposo como gerente.

Luego de que el organismo hiciera pública su resolución, el dirigente del Partido Nacional Luis Alberto Heber defendió a Arbeleche. “La Jutep ya viene herida de muerte, con su presidenta [Ana Ferraris] muy cuestionada y con una visión muy partidizada, que no da garantías en el sistema político. Para mí es indignante”, aseguró Heber en diálogo con el programa Doble Click (FM Del Sol).

Además, el senador nacionalista Sebastián Da Silva aseguró que el accionar de la Jutep es “inmoral”. “Es la Gestapo de la doble moral”, afirmó.

“Ojalá hubiera doscientas empresas como Lanafil invirtiendo ahora. Pero buscan una cancelación tan estúpida como tardía”, agregó.

Por su parte, Asti realizó una publicación en la red social X, en la que asegura: “Nosotros cumplimos cabalmente el compromiso de no hablar del tema hasta que el acta de la reunión de Directorio pasada fuera firmada por los tres directores. Otros no. En esos medios se señala la posición del director de la oposición que votó negativo, pero ninguno aclara que quienes votamos positivo”.

El integrante de la Jutep agregó que la decisión fue tomada tras un informe brindado por la Asesoría Letrada del organismo, la que “dos veces consideró que se había violado la ley”.

“Esta Asesoría Letrada es la misma que en el caso Danza fue elogiada y defendida por quienes hoy se rasgan las vestiduras por su dictamen, que fue tomado por la mayoría del Directorio en la postergada sesión de Directorio del 26/5”, sentenció.

Consultado por Montevideo Portal, Asti aseguró que la Asesoría Letrada revisó el caso en dos oportunidades y en ambas concluyó de la misma manera debido a que la Jutep ya había emitido una resolución inicial, pero posteriormente la exministra presentó un escrito en el que defendía su actuación.

En ese documento, Arbeleche sostuvo: “Actué en todo momento con estricto apego a la legalidad y a los principios que rigen la función pública. El procedimiento seguido se ajustó plenamente a la normativa vigente en materia de promoción de inversiones, sin apartamiento alguno de los criterios técnicos aplicables”.

Ante esa presentación, la Jutep volvió a analizar el caso, y de acuerdo con Asti, la Asesoría Letrada ratificó su conclusión y el organismo mantuvo la misma resolución.

