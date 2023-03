Carrera dice que hay “fines extorsivos” en denuncia contra expareja por uso del Policial

Política

“No me van a callar la boca”, afirmó el senador, y recordó acusación de espionaje sobre Astesiano y cruces con Heber por el puerto.

El senador del Frente Amplio Charles Carrera afirmó a Montevideo Portal que desde el gobierno buscan “extorsionarlo” con la denuncia penal contra su expareja por la atención médica que recibió la mujer en el Hospital Policial entre los años 2010 y 2012.

“Las carpetas de Astesiano dieron resultado y existieron. Es una noticia que viene de agosto del año pasado, por lo tanto no hay nada nuevo. Es parte de una campaña de enchastre perpetrada con fines extorsivos, que en lo personal no me afecta porque sé que se hicieron las cosas bien”, respondió Carrera a Montevideo Portal tras ser consultado sobre cómo se justificaba la atención de su expareja en el Hospital Policial.

El legislador volvió a señalar su “enfrentamiento” con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por la denuncia que el Frente Amplio promueve contra la concesión en favor de Katoen Natie para la Terminal Especial de Contenedores del Puerto de Montevideo, otorgada cuando el nacionalista era titular de Transporte y Obras Públicas.

“Mi enfrentamiento con Heber viene porque soy uno de los denunciantes de la entrega del Puerto a Katoen Natie, así como de otros notorios hechos de corrupción de este gobierno. No me van a callar la boca y no voy a ceder ante las extorsiones”, agregó el senador frenteamplista.

El diario El País informó este domingo que el Ministerio del Interior resolvió realizar una denuncia penal por el uso que dio la expareja de Carrera al Hospital Policial entre 2010 y 2012, cuando el frenteamplista era director general de Secretaría de la cartera. La mujer se atendió al menos 42 veces, según la denuncia de las actuales autoridades, y el gasto asciende a US$ 26.130.

Carrera había afirmado en agosto del año pasado que de su parte no habilitó “a nadie” a usar el hospital, pero dijo que “todos” los familiares directos de las autoridades se atendían allí.

El ministro Heber tiene una obsesión y no es la seguridad, es un Senador Opositor. Todas las autoridades y fliares directos se atendían en el Hospital Policial. No habilité a nadie. No tenía potestades para ello. Fiscalía laudará. — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) August 28, 2022

Carrera, en tanto, denuncia que el excustodio presidencial Alejandro Astesiano, ahora condenado a cuatro años y medio de prisión por delitos de corrupción, realizó actividades de espionaje sobre él y el senador Mario Bergara.

