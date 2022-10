FA acusa a Ferrés de “mentir” al negar que Astesiano era el jefe de Seguridad Presidencial

Política

Durante la comparecencia de las autoridades del Gobierno por el caso del excustodio personal del presidente, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, dijo, cuando inició su intervención, que Alejandro Astesiano “nunca fue el jefe de la Seguridad Presidencial”, afirmación que provocó la reacción del Frente Amplio (FA), que lo acusó de “mentir”.

El senador del FA Alejandro Sánchez había dicho al inicio de la sesión que Astesiano era el jefe de la Seguridad Presidencial. Luego, Ferrés tomó la palabra para hacer “una precisión”: “Nunca fue el jefe de la Seguridad Presidencial. Por una razón muy sencilla, hasta jurídica si se quiere. El Servicio de Seguridad Presidencial es algo que surge en 2005 en la primera administración del FA y está subordinada a la Prosecretaría de la Presidencia de la República. Pero no se puede nombrar a un civil jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, según el artículo 4 del decreto 106 del año 2006. Ese articulado dice que [el cargo] será ejercido por un oficial jefe o superior del escalafón ejecutivo de la Policía Nacional. Nosotros asignamos al comisario mayor Ricardo Martínez como jefe del Servicio de Seguridad Presidencial”, apuntó Ferrés, que agregó que en 2010 fue designada una persona para ese cargo de “forma irregular”.

Ante estas declaraciones del jerarca, Sánchez divulgó documentos y resoluciones firmadas por Astesiano como jefe de Seguridad Presidencial.

“El prosecretario de la Presidencia, el señor Ferrés, nos miente en la cara, le miente al Parlamento diciendo que Astesiano no era el jefe de Seguridad Presidencial. Tengan respeto por el pueblo que quiere conocer la verdad”, señaló el senador frenteamplista.

También el senador Mario Bergara publicó una resolución de la Prosecretaría de Presidencia firmada por Ferrés, en el marco del viaje del presidente Luis Lacalle Pou al Congo en diciembre de 2021, en el que se menciona como parte de la comitiva a Astesiano como “el señor jefe de Seguridad Presidencial”.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, concurrió al régimen de Comisión General junto al director de Inteligencia, Álvaro Garcé; y Ferrés, entre otras autoridades del Poder Ejecutivo.

“No admite que se le diga que mintió”

Tras la acusación de senadores opositores, Heber salió en defensa del prosecretario. “No es una resolución la que determina el cargo que ocupa el señor Astesiano. Es el decreto por el cual se lo designó”, dijo el ministro, y destacó entonces que Ferrés “no admite que se le diga que mintió en el Senado porque no mintió en el Senado, dijo la verdad”.

Sobre los documentos oficiales presentados por los legisladores del FA que revelan que Astesiano era el jefe de la Seguridad Presidencial, Heber agregó que “eso es una resolución; no es el decreto de designación […] por el cual se nombra al señor jefe de Seguridad Presidencial y en el cual se hace la adscripción del señor Astesiano”.

La presidenta del Senado, Beatriz Argimón, le dio entonces otra vez la palabra a Ferrés. Mientras, Heber repetía: “No mintió, no mintió”. Tras un pedido de silencio de quien preside la sesión, el prosecretario retomó el tema: “Yo al senador le tengo respeto en sus opiniones, en su forma de hablar, lo escucho. No lo puedo obligar a que usted me crea si no me quiere creer, pero yo le tengo que decir, como usted dice, ‘cara a cara’: yo no miento”.

“Acá está la resolución del 6 de marzo de 2020 donde se designa jefe de Seguridad al comisario mayor Ricardo Martínez y tenemos, por otra parte, el contrato de adscripción de Astesiano. Si usted tiene —continuó Ferrés en respuesta a Sánchez— alguna resolución de alguna misión oficial que en algún considerando se refiera a jefe de Seguridad Presidencial, seguramente eso fue un error administrativo en esa resolución”.

“Lo que importa en el cargo es la designación, que es lo que hace que esa persona ocupe el cargo, y yo tengo aquí la copia con el expediente. El jefe de Seguridad Presidencial es esa persona. No es, no lo fue Astesiano. Entonces, yo no he mentido al Parlamento. He venido a decir la verdad con documentos y lo que pienso; nada más que eso”, insistió Ferrés.

Gravísimo: el Prosecretario le acaba de mentir al Parlamento. Dijo que Astesiano "no era" el Jefe de la Seguridad de Presidencia, sin embargo en esta resolución, que él mismo firma, lo invoca con ese cargo. #DiganLaVerdad #CasoAstesiano pic.twitter.com/GB8kw80f1J — Mario Bergara (@Mario_Bergara) October 12, 2022

El Prosecretario de la Presidencia, el señor Ferrés nos miente en la cara, le miente al Parlamento diciendo que Astesiano no era el Jefe de Seguridad Presidencial. Tengan respeto por el pueblo que quiere conocer la verdad. #DiganLaVerdad pic.twitter.com/wDNIERJwP4 — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) October 12, 2022

