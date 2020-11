Carolina Cosse asumió como intendenta y anunció la puesta en marcha del plan de emergencia

Política

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, tuvo este jueves en la plaza Las Pioneras su ceremonia de asunción, en donde se dio el traspaso de mando con el ahora exintendente Christian Di Candia.

Luego de una extensa muestra artística de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, que contó con la participación de los músicos Ruben Rada, Eli Almic, Christian Cari y Cristina Fernández, la intendenta firmó su acta de asunción y luego dio un discurso en el que reconoció que la actualidad "está difícil", pero afirmó que "siempre es hora de comenzar".

"No me van a alcanzar los días de todo este período para agradecer a la gente de todo Montevideo, pero también del interior, que no importa lo que hayan votado en las elecciones, en la calle me dan ánimo, me desean suerte, me expresan su apoyo y su respeto. No me va a alcanzar el tiempo para estar agradecida", comenzó Cosse.

"Estamos hoy en el comienzo no de un siglo pero sí de una nueva era para la humanidad, una era de urgencias extremas, con una pandemia a nivel mundial con parámetros nunca antes conocidos, y al mismo tiempo, una brutal revolución en el mundo del trabajo, solo por mencionar dos urgencias extremas que están sucediendo en el mundo", apuntó Cosse.

La intendenta dijo que estos cambios "provocan tensiones en la sociedad". Más adelante, dijo que ella y su equipo están "convencidos de la necesidad de profundizar el alcance del humanismo y de la ética para plasmarlo" en el cumplimiento de su programa de gobierno.

Posteriormente, Cosse anunció la puesta en marcha de su anunciado plan de emergencia denominado ABC (Apoyo Básico a la Ciudadanía). El primer eje de este plan es el de "intervención en barrios", y anunció que el próximo 7 de diciembre comienza un plan en el barrio Marconi en donde se realizarán diversos trabajos de infraestructura. Posteriormente, el 14 de diciembre comenzarán los trabajos en Padre Cacho. "Vamos a intervenir en más de 30 barrios durante 2021", lanzó.

El segundo eje de este plan es el de la salud. En este sentido, anunció que en enero 13 policlínicas de la comuna "pasan a atender los días sábados".

En cuanto al tercer punto, el de apoyo alimentario, Cosse dijo sentir un "profundo respeto" por las organizaciones que trabajaron en las ollas populares para paliar la crítica situación derivada de la pandemia y el confinamiento. "Y porque le tenemos un profundo respeto nos pusimos en contacto con la coordinadora de ollas populares y ya tenemos reuniones de trabajo pautadas para la semana que viene", apuntó.

El cuarto eje es el de trabajo transitorio, y anunció que ya hay un equipo de su comuna que analiza los detalles de un plan para poner en marcha "en los primeros meses de 2021".

El quinto eje del plan ABC es el de la lucha contra la violencia de género. "Quiero anunciar que en el plan de emergencia a partir de marzo de 2021 todas las Comunas Mujer existentes van a funcionar con horario extendido en la semana o extendiendo a los días sábados", dijo y agregó que, aparte, un equipo de la comuna "va a empezar a funcionar en territorio en julio de 2021 para rodear el tema de violencia de género y discapacidades".

Tres pilares

Por otro lado, Cosse anunció que durante toda su gestión habrá tres pilares transversales que son limpieza, movilidad y trabajo. En este sentido, señaló que la idea es que las soluciones planteadas para uno de esos pilares estén interconectadas con los otros.

"Por ejemplo, tenemos un plan de valorización de residuos. Toda la sociedad tendrá un rol fundamental, los clasificadores también, son los obreros ambientales, son parte de la solución, no son parte del problema, por eso vamos a hacer los cambios que sean necesarios en las plantas de clasificación para que quienes trabajan ahí tengan un entorno digno para realizar su trabajo", manifestó y luego agregó que la idea es llegar en 2021 a la entrega de 100 motocarros "para mejorar nuestra tarea de clasificación en este marco del plan de valorización de residuos".

Por otro lado, Cosse anunció la apertura a la población en general de "la información digital de movilidad y limpieza". "Esta es una novedad significativa a nivel mundial. Pero no alcanza con abrir los datos. Es la materia prima, pero si sobre esos datos no generamos proyectos, no sirve. Por lo tanto, vamos a generar y promover proyectos de investigación sobre esos datos abiertos a disposición de toda la comunidad", agregó.

"El fin" de todo esto, dijo, es "construir la Montevideo que queremos".

"Vamos a buscar las oportunidades para que Montevideo se desarrolle, se mueva y se construya, y lo vamos a buscar de la mano de los trabajadores, de las empresas grandes y pequeñas, de la mano de los productores rurales, de los jóvenes y de los muy viejos", señaló.

"Más que nunca nosotros vamos a promover y a necesitar la participación activa en todas sus formas posibles. Estamos viviendo una crisis económica y social, y esto no es una circunstancia, es un momento histórico, y en este momento histórico estamos convencidos de que es el momento de maximizar nuestra capacidad de cooperar y de coordinar como sociedad. Pero no solo para paliar una emergencia, sino para continuar, para construir desarrollo, para que Montevideo se desarrolle. Y esto tiene que hacerse con participación activa", manifestó.

"Yo nunca voy a creer que cuando pasan cosas buenas en Montevideo es culpa del gobierno de Montevideo y cuando pasan cosas malas es culpa de la gente. Es un proceso de participación activa con todas las formas posibles de participación", señaló.

Ya sobre el final de su discurso, la intendenta dijo que "para que nadie quede atrás no podemos dejar a nadie afuera, y por eso vamos a tender la mano constantemente a todas las instituciones, a los trabajadores, a las empresas, a las pymes, a los muy jóvenes, a los muy viejos, a todas y a todos".

"Vamos a tender la mano porque así la democracia se hace más profunda. Y entonces lo que queremos proponerles es que en vez de ver un problema lleguemos a un momento en que cada uno de nosotros se pregunte qué parte de la solución me toca a mí (a cada uno), ese es el cambio cultural que queremos invitarles a construir. La historia no está escrita, los pueblos pueden decidir andando su camino", dijo y luego continuó sobre esta idea.

"El mundo nos volverá a mirar con asombro, como ya pasó antes. Como cuando en el 80 les dijimos que no al despotismo en plena dictadura, hicimos una marca en la pared de la historia y unos años después el mundo nos miró primero con incredulidad y luego con asombro cuando no vendimos el patrimonio de los orientales. Después nos miró asombrado cuando construimos el Ceibal, la fibra, la energía eólica y el acceso universal a la salud. Hace poco Uruguay tenía un pueblo que había forjado un sistema político en el que un presidente entraba del brazo del próximo a un evento internacional (en referencia a Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou en la asunción de Alberto Fernández en Argentina)", expresó.

Cosse reconoció que "estamos viviendo una realidad compleja" y que "está difícil", pero afirmó que "siempre es hora de comenzar". "Aunque los tiempos sean difíciles, Uruguay y Montevideo han demostrado que siempre es hora de comenzar, y yo me comprometo, nos comprometemos a trabajar sin pausa, resolviendo el presente, construyendo el futuro, siempre cerca para llegar más lejos. Tenemos un gran equipo, pero con ustedes va a ser el más grande".

