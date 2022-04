Carmelo Vidalín: "Lo que hizo mi amigo Orsi de tentar a un edil yo también lo he hecho”

Política

El intendente de Durazno Carmelo Vidalín señaló que él también tentó alguna vez a un edil de otro partido para que vote algún proyecto que la comuna propuso en la Junta. Vidalín fue consultado sobre la situación del edil blanco de Canelones José López, que dio el voto para aprobar un fideicomiso por 44 millones de dólares para la intendencia canaria.

“Yo soy un hombre sin pelos en la lengua, aunque me puedan pegar algún tironcito de oreja, ¿vos pensás que lo que hizo (Yamandú) Orsi yo no lo he hecho? Con eso te contesto todo. ¿O hay algún intendente que no lo ha hecho? ¿O a nivel del Poder Ejecutivo eso no se ha realizado? Después sí está en la conciencia de cada uno de aquellos que van en contra de su partido”, señaló Vidalín en declaraciones consignadas por el periodistas Leonardo Sarro (Radio Monte Carlo 930 AM).

“Yo como intendente varias veces lo he hecho. Se van a dar otras situaciones que van a ser duras, difíciles, crueles, entonces antes de actuar tenemos que mirar adentro y tratar de encontrar en nosotros un espejo de nuestra propia conciencia”, agregó en referencia a la situación del edil López, que fue cuestionado por dirigentes nacionalistas, expulsado del sector Alianza Nacional y por el momento no abandonará su banca ni el Partido Nacional, informó El País.

Vidalín expresó: “Lo que hizo mi amigo el intendente Yamandú Orsi, de tentar a un edil o a varios ediles, también lo he hecho. Lo hacemos todos, los ediles también. La política implica diálogo, negociación, no estamos hablando de que alguien se vendió o se compró”.

“Acá hay determinadas cosas que podemos entender que son beneficios para uno u otro. Creo hemos hecho una gran hoguera de una pequeña cenicita que está en el piso”, añadió.

Homenaje a Luis Alberto de Herrera y otra bancada nacionalista en Diputados

Vidalín participó este viernes del homenaje a Luis Alberto de Herrera en el Cementerio Central y destacó que el presidente Luis Lacalle Pou “pareciera que lo lee todos los días al doctor Herrera”.

“Luis es un nombre con una mentalidad muy cercana a la gente y con los sentimientos a flor de piel, cada día lo admiro más y me siento más cerca de su persona y de su figura”, expresó el intendente de Durazno.

Consultado por la prensa sobre la creación de otra bancada nacionalista en Diputados, Vidalín contestó: “Me llamaba la atención que no hubiera habido una nueva bancada. Mi partido es eso, la esencia de mi partido, que es un partido revolucionario que lo heredó de Aparicio (Saravia), en lugar de pelearnos para afuera nos peleamos para adentro”.

“Esto me parece más que nada que es una estrategia política, bienvenidas sean las diferentes bancadas para poder contraponer ideas”, concluyó.