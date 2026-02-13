Carlos Negro realizó modificaciones en jefaturas de Policía del interior: los detalles

Política

El ministro del Interior, Carlos Negro, dispuso modificaciones en las jerarquías de algunas jefaturas de Policía del interior del país.

En tal sentido, el secretario de Estado designó como nuevo jefe de Rivera al comisario general (retirado) Fabián Severo, quien hasta ahora se desempeñaba como la autoridad policial de Salto. Su lugar lo ocupará el comisario mayor (retirado) Ernesto Cossio, actual director de Seguridad Rural.

Mientras tanto, este último cargo será ocupado por Germán Suárez, quien hasta la fecha se desempeñaba como jefe de Policía de Rivera.

Desde el Ministerio del Interior indicaron a Montevideo Portal que la imposición en el cargo se realizará el próximo lunes 23 de febrero.

Según pudo saber Montevideo Portal, Severo fue denunciado por acoso laboral y persecución —junto a otras tres autoridades policiales— en la jefatura salteña. La denuncia fue radicada ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

