Policiales

Denunciaron por acoso laboral al ahora jefe de Policía de Rivera por su actuación en Salto

Montevideo Portal

El ex jefe de Policía de Salto Fabián Severo, quien fue nombrado como jefe de Policía de Rivera en los últimos días, fue denunciado junto a otras tres autoridades policiales de la jefatura salteña por acoso laboral y persecución ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), según el documento al que accedió Montevideo Portal.

Entre las situaciones que el denunciante relata en su declaración, figura que se le impuso un control excesivo, ordenándolo a informar “cada paso que dé”, que fue aislado de sus funciones principales, y que fue agredido verbalmente en dos oportunidades dentro de la institución.

Además, señala que se lo evaluó como Medio y Bajo en las calificaciones anuales del 2025 en áreas como colaboración y adaptación a la institución, lo cual entiende que “es incongruente con su desempeño y se realiza como represalia directa”, detalla el documento.

Producto de esta acusación, el MTSS resolvió el pasado 16 de enero solicitar al Ministerio del Interior que inicie una investigación administrativa en un plazo de diez días hábiles.

En caso de que el organismo no avance en su informe de la situación pasado ese límite, será la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) quien asuma la responsabilidad del caso.

Montevideo Portal intentó comunicarse con el jefe Severo para dar su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta.

Montevideo Portal