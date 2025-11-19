Carlos Iafigliola formó Adelante Esperanza, su nuevo partido, y busca firmas para la Corte

Montevideo Portal
El exdiputado Carlos Iafigliola formó su nuevo partido, al que llamó Adelante Esperanza, luego de anunciar que se iría del Partido Nacional para formar su propio movimiento.
En diálogo con Montevideo Portal, había explicado que se retiraba de las filas blancas por razones “políticas, ideológicas y estratégicas”.
El lanzamiento oficial se dio el pasado sábado 15 de noviembre, en el Club Centro Democrático de Florida. Allí se aprobaron el programa de principios y la carta orgánica, además de elegir un comité ejecutivo nacional “provisorio” de 10 miembros, que tiene al exintegrante blanco como presidente.
Al finalizar la asamblea, el exedil hizo uso de la palabra y “marcó la importancia del tiempo que se viene de gira nacional y recolección” de las 1.400 firmas necesarias para presentar ante la Corte Electoral y ser reconocidos como partido político.
Así, Iafigliola definió a Adelante Esperanza como “100% socialcristiano, provida, profamilia, contrario a la ideología de género, de mano dura a la hora de manejar la seguridad pública y de defensa de la ley natural y los derechos humanos fundamentales”.
