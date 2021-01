Cardoso dijo que Antía no planteó por “canales serios” la ampliación del horario de bares

Política

El ministro de Turismo, Germán Cardoso, respondió este lunes a las declaraciones del intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien más temprano había manifestado su deseo de que el gobierno nacional revea la medida de cerrar los bares y restaurantes a la medianoche.

Antía manifestó a El País y a Desayunos Informales (Canal 12) que lo ha hablado con intendentes de otros departamentos. "No hemos planteado aún el cambio de horario porque hasta el 10 de enero no se pueden hacer modificaciones al respecto. Vamos a hablar a su debido momento. He hablado con algunos intendentes y coinciden en que llevarlo a la 1 en vez de a las 12 al sector gastronómico le conviene más porque es un plato más", dijo Antía.

"Incluso terminar a la 1 es mejor. A las 9 es casi de día. Hacer dos turnos es difícil. Ya que hay pocas mesas, terminar a las 12 o terminar a la 1 es lo mismo. Es incluso mejor, porque a las 12 hay gente que queda sin destino y anda aglomerándose en la rambla. Hay que ajustar eso, que fue resuelto por el Gobierno, y analizando la realidad creo que es de sentido común", apuntó el intendente.

En respuesta, Cardoso dijo en diálogo con Telenoche (Canal 4) que Antía no utilizó los "canales serios" para hacer el planteo.

"Es una declaración de prensa que hizo el intendente Antía, al Poder Ejecutivo no ha llegado ningún planteo formal, que creo que son los canales serios para analizar este tipo de medidas, que no tengo ningún tipo de dudas de que estarán encima de la mesa en el próximo Consejo de Ministros", señaló el ministro.

En cuanto al cierre de fronteras, el ministro manifestó que esta es una medida que el gobierno tomó "con mucha seriedad y responsabilidad".

"Obviamente el hecho de no abrir fronteras a extranjeros no la tomamos ni con alegría ni nos hace felices, es en base a la realidad que nos toca vivir. Para el gobierno el principal de los desvelos ha sido tratar de mantener y cuidar de la mejor manera posible la vida y la salud de los uruguayos y obviamente que esto tiene repercusiones que impactan y dañan la economía, no tenemos ninguna duda, y lo teníamos claro desde el primer momento, pero de qué sirve tener mejor economía si no tenemos salud. En base a eso es que se ha tomado una decisión", continuó.

"El Poder Ejecutivo tomó una decisión que sigo creyendo que es la más acertada, porque si bien ha habido aumento de casos seguimos siendo una isla en América Latina en lo que respecta al impacto del virus, en lo que implica el modo de vida. En este país hay libertad de tránsito, de circulación, hay una actividad económica protocolizada pero normal. Hay países que han recorrido caminos a partir de decisiones ansiosas y hace siete u ocho meses que están inmovilizados, encuarentenados. No es el caso del Uruguay, por tanto creo que la decisión ha sido la más sana", agregó el jerarca.

Por otro lado, Cardoso fue consultado sobre la actualidad del turismo. Si bien reconoció que "el turismo es la actividad que más está sufriendo en toda la economía los efectos de la pandemia", expresó que el pasado fin de semana largo hubo "un movimiento turístico muy interesante e intenso de acuerdo a las características de la realidad que tenemos que afrontar".

