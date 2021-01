Algunos intendentes propondrán que se extienda horario de bares y restaurantes

Política

"Terminar a las 12 o terminar a la 1 es lo mismo. Es incluso mejor a la 1, porque la gente no queda aglomerándose", dijo Enrique Antía.

Entre las medidas aplicadas a nivel nacional desde comienzos de diciembre, con el objetivo de restringir la circulación del nuevo coronavirus, figura el cierre de los locales gastronómicos a la medianoche.

Con el inicio de la temporada turística, en un momento del año en que anochece cerca de las 20:30 horas, en algunos departamentos se ve con buenos ojos una posible extensión horaria del cierre.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, lo manifestó así a El País y amplió en charla con Desayunos Informales (Canal 12) que lo ha hablado con intendentes de otros departamentos.

"No hemos planteado aún el cambio de horario porque hasta el 10 de enero no se pueden hacer modificaciones al respecto. Vamos a hablar a su debido momento. He hablado con algunos intendentes y coinciden en que llevarlo a la 1 en vez de a las 12 al sector gastronómico les conviene más porque es un plato más", dijo Antía.

"Incluso terminar a la 1 es mejor. A las nueve es casi de día. Hacer dos turnos es difícil. Ya que hay pocas mesas, terminar a las 12 o terminar a la 1 es lo mismo. Es incluso mejor, porque a las 12 hay gente que queda sin destino y anda aglomerándose en la rambla. Hay que ajustar eso, que fue resuelto por el Gobierno, y analizando la realidad creo que es de sentido común".

Con respecto a la temporada turística, Antía dijo a Desayunos Informales que el departamento está "remando contra la corriente y viento en contra".

"Hay edificios de apartamentos con 20 o 30% de luces prendidas. Es una temporada atípica, donde algunos sectores van a trabajar con los uruguayos y otros no están trabajando: la hotelería, guías, gente vinculada al turismo, fletes. La gastronomía está trabajando en todo el departamento", dijo.

Señaló que los fines de semana hay una circulación importante, pero hay que ver qué pasa en el resto.

"Los complejos, edificios grandes, tenían entre 120 y 150 personas trabajando, hoy no creo que tengan 40. Para el invierno va a ser más grave aún", comentó.

"El plan básico que me parece que para este año no va a alcanzar, es un programa de jornales solidarios. Hasta el 15 de enero le estamos dando trabajo a 1300 personas que trabajan en el rubro de servicios, pero solo es una ayuda. Va a faltar ingresos. Trabajan por quincena, una quincena sí, otra no", concluyó el jerarca.

También se mostró optimista respecto a que en la segunda quincena de enero el Gobierno permita entrar a extranjeros que sean propietarios de inmuebles en el este, con un estricto seguimiento.