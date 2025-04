Cardona a comision de Diputados: los ejes de las preguntas que hará la oposición

Política

La Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados recibirá, a las 10:30 de este viernes 2 de mayo, a la titular de ese mismo ministerio, Fernanda Cardona.

Inicialmente la cita estaba pactada para las 14:00, pero se resolvió adelantarla para la mañana de ese mismo día.

En tal sentido, el diputado colorado Walter Verri, uno de los dos que resolvió citar a la comisión a Cardona (junto con el nacionalista Álvaro Dastugue), explicó a Montevideo Portal cuáles serán los principales cuestionamientos que realizarán a las autoridades del Ministerio de Industria (MIEM).

Por un lado, indicó que pedirán a Cardona que explique “cuál es el plan del gobierno” en materia del precio de los combustibles.

“Si el PPI [precio de paridad de importación, método implementado durante la pasada administración] no le sirve porque no cree que es el mejor sistema, que nos diga cuál es el mejor sistema. Lo que no estamos dispuestos a llevarle es volver al sistema donde se fijaba el precio de espaldas a la gente sin conocerse por qué se fijaba así y terminaba generando una recaudación extra para Ancap”, sostuvo el exviceministro de Industria.

Respecto a este punto particular, Cardona ya había indicado que esta administración “no modificó la metodología” de fijación de precios de combustibles y criticó que “el gobierno anterior no aplicó como pauta el PPI a la hora de fijar los precios: solo lo hizo en cuatro oportunidades de 45 ajustes que se realizaron”.

Por otro lado, la coalición preguntará a la ministra de Industria por la conferencia de prensa que brindó el presidente de la República, Yamandú Orsi, el pasado viernes, donde detalló la situación financiera de Ancap. “Queremos saber por qué indujo al presidente a error, porque en realidad las finanzas [del ente] no están peor que en 2019 ni mucho menos”, señaló Verri y añadió que un endeudamiento de US$ 118 millones “para una empresa que maneja US$ 500 millones por mes y que viene saliendo de una parada técnica de refinería que costó el triple de lo que debería costar el tiempo no amerita que un presidente se ocupe del tema”.

“O no le informaron o le dijeron parte de la verdad” al mandatario, enfatizó el exviceministro.

Asimismo, Verri puntualizó en que solicitarán que Cardona explique por qué “dice que es una situación espantosa” la de Ancap, cuando desde la oposición entienden que “es mucho mejor” de la que recibieron en 2020.

“No se sostiene el argumento del desastre de Ancap de la ministra y por eso entendemos que tiene que dar explicaciones”, concluyó.

