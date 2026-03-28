Cardama respondió al gobierno: lo acusó de “manipular” información e “incongruente”

Política

El astillero Cardama envió una carta al gobierno uruguayo luego de que el presidente de la República, Yamandú Orsi, decidiera rescindir el contrato con la empresa española por la la compra de dos patrullas oceánicas tipo OPV que adquirió el Estado uruguayo por US$ 92 millones.

En ese documento, enviado un mes después de esa conferencia de prensa, el astillero realizó un descargo y disparó contra el Ejecutivo por su resolución. “Rechazamos por ser totalmente ilegítima la rescisión comunicada por ustedes”, comienza la misiva, según consignó El País en la mañana de este sábado 28 de marzo y confirmó Montevideo Portal con fuentes del gobierno.

El texto, de unas seis páginas, forma parte del expediente que se abrió en el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) respecto a este caso.

“Lo único que ratifica su comunicación es un modo de proceder abusivo y malintencionado del Estado uruguayo, que ratifica que nunca les interesó escuchar razones de tipo alguno, estando en cambio comprometidos desde el inicio únicamente con concluir a como diera lugar […] el contrato”, añade el texto.

El astillero luego se dedica a criticar la postura del gobierno sobre las garantías del contrato, la de fiel cumplimiento y la de reembolso, ambas cuestionadas por la administración de Orsi. Sobre la primera, sostiene que fue tratado “de modo medieval” ya que el gobierno lo “enlodó” en vez de preocuparse por constituir “una nueva garantía” en la conferencia de octubre del año pasado, cuando el gobierno anunció inicialmente que rescindiría el contrato; sobre la segunda, en tanto, acusó al Estado uruguayo de “manipular y ocultar” información.

“Todo el actuar del Estado es una incongruencia, una improvisación prepotente; el único punto en común en todas las gestiones del Estado-MDN es el compromiso y deseo de concluir a como diera lugar que se debía rescindir el contrato”, dispara Cardama en la carta.

Finalmente, la empresa española sostiene que el haber iniciado acciones legales en su contra fue el “corolario” de un accionar “errático, confuso e incorrecto” del gobierno. Además, lo cuestionó por mantener “actitudes tozudas y de abierto desprecio por la legalidad” en todo momento.