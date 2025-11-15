Cardama comunicó que tendría “algunas demoras” para cumplir el próximo hito, dijo Lazo

Política

Montevideo Portal

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, volvió a referirse a la interrupción del contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas. Lo hizo en el marco del aniversario N° 208 de la Armada Nacional, ocasión en la que también fue consultada sobre la interpelación que prepara la oposición.

Lazo señaló que el proceso vinculado a la adquisición de los buques arrastra antecedentes de larga data. “Creo que acá hubo un proceso que lleva muchos años, que tiene un antes y un después”, comenzó diciendo, en rueda de prensa.

“El antes, referido al procedimiento, a los procesos que llevaron a esta adquisición por compra directa, y luego, hacerse cargo cuando uno el 1º de marzo asume como conductor de este ministerio. Por lo tanto, todo eso va a estar, todas las preguntas van a ser respondidas con mucha tranquilidad”, aseguró.

La ministra sostuvo que responderá a todas las consultas parlamentarias y destacó el rol de contralor del Poder Legislativo, al que dijo respetar plenamente.

Uno de los puntos que generó mayor atención es el vínculo con la empresa Cardama luego de la decisión del gobierno de empezar a rescindir el contrato. Lazo explicó que, tras la conferencia del 22 de octubre en la que el presidente Yamandú Orsi comunicó la rescisión, no había existido contacto alguno hasta esta semana.

Según detalló, el pasado jueves recibieron una comunicación del astillero en el que “específicamente no habla de ningún tipo de negociación”.

“Sí nos hace un planteo que tiene que ver específicamente algunas demoras que están ajustadas fundamentalmente al próximo hito que se cumpliría en el mes de enero. Estamos contestando, respondiendo acorde a lo que venimos trabajando, que no hemos dejado de trabajar nunca en este tema”, agregó.

La ministra remarcó que no ha habido hasta ahora un intento formal de acercamiento por parte del empresario Mario Cardama. “No recibí ningún tipo de llamado al diálogo. Por supuesto, que siempre estamos dispuestos a hacerlo”, afirmó.

Montevideo Portal