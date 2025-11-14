“Estamos en una situación rara”: Orsi dio detalles sobre las negociaciones con Cardama

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, estuvo de visita este viernes en el departamento de Colonia, más precisamente en la localidad de Ombúes de Lavalle, y fue consultado entre otros temas por el estado de situación de las negociaciones con el astillero español Cardama para la fabricación de las dos patrullas OPV para la Armada.

El mandatario dialogó en los últimos días con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y con la diputada gallega Ana Belén Pontón sobre el tema. Sobre el encuentro que mantuvo con la legisladora, Orsi destacó que tiene la “tranquilidad” de tener “interlocutores”.

Acerca de la posibilidad de que Cardama presente una nueva garantía, el presidente contestó: “Hemos recibido varios mensajes; habrá que sentarse a conversar. Es un tema entre técnicos; hay que andar con mucho cuidado y ver de qué forma se puede seguir transitando. Así no se puede”.

Orsi descartó que el Poder Ejecutivo vaya a tener en cuenta la información aportada por el diputado nacionalista Gabriel Gianoli en su viaje a Vigo: “Acá hay que ser muy cuidadosos”.

“Nosotros hicimos la denuncia cuando sospechamos de que acá había algo que no estaba bien; en eso nos mantenemos. Ahora, eso no quiere decir que con la empresa no se pueda seguir conversando; se debe seguir conversando porque el contrato está”, agregó.

Sobre la garantía de Eurocommerce —empresa fantasma que fue disuelta por el registro mercantil del Reino Unido—, Orsi dijo que ese tema “está detonado”. “La garantía era la que te hacía mover el contrato. Esto no es un tema de nivel político: es un tema de negocios y todos queremos que se resuelva”, comentó.

Por último, dijo que “falta” en la construcción de la primera patrullera. “Nosotros no somos los actores que certifican los hitos: hay un banco que se lo comunica a otro y eso va al Banco República. En la medida que los hitos se van cumpliendo, se va pagando; así está establecido en el contrato. El tema es que estamos en una situación rara, en la que no tenemos garantía. ¿Cómo seguimos?”, finalizó.

