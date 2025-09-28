Locales

Cárcel de Mujeres: protesta de reclusas luego de que una se quitara la vida en su celda

Montevideo Portal

Una reclusa se quitó la vida en su celda este domingo en la Cárcel de Mujeres, Unidad N°5 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), y otras privadas de libertad protestaron luego.

El hecho fue denunciado en la cuenta de Facebook “Fam Pres”, dedicada a ayudar a familias de personas privadas de libertad. Más tarde, el periodista Gabriel Pereyra y la diputada colorada Elsa Capillera compartieron videos del centro penitenciario, en los que se ve la manifestación de las otras reclusas.

En las filmaciones, se las ve gritando desde sus ventanas, con carteles como “Vuela alto Katy”, nombre de la reclusa fallecida.

“Una reclusa, a días de recuperar su libertad, se quitó la vida en prisión. No fue la primera vez que lo intentó. En lugar de recibir la atención en salud mental que necesitaba, la trasladaron de módulo… y la historia terminó en tragedia”, afirmó Capillera en la red social X.

Un informe publicado a principios de mes señaló la “presencia de múltiples factores de riesgo en los ámbitos de seguridad, higiene, ergonomía y psicosociales, varios de ellos con niveles altos de criticidad”, en el centro penitenciario.

Línea Vida: 0800 0767 o *0767

Línea de apoyo emocional: 0800 1920

Funcionan durante las 24 horas, todos los días del año, sin importar a qué prestador de salud esté afiliada la persona que consulta.

