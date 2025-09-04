Cárcel de Mujeres: peligro de radiación, instalaciones eléctricas precarias y plagas

Locales

Montevideo Portal

Un extenso informe de evaluación sobre las condiciones de seguridad e higiene en la Unidad 5 (Cárcel de Mujeres), realizado por una técnica prevencionista y difundido por la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, constata la “presencia de múltiples factores de riesgo en los ámbitos de seguridad, higiene, ergonomía y psicosociales, varios de ellos con niveles altos de criticidad”.

El documento, al que accedió Montevideo Portal, se basa en un relevamiento técnico presencial realizado el 8 de julio de 2025, y agrega “evidencias audiovisuales” registradas el 22 de agosto de este año.

Si bien el informe se centra en condiciones de trabajo de las 97 personas que integran el funcionariado civil penitenciario, muchas de las observaciones impactan en la vida de las 856 privadas de libertad y en la convivencia general.

Entre los hallazgos críticos que indica el documento se encuentran “las deficiencias en la protección contra incendios, la precariedad de las instalaciones eléctricas y de las superficies de tránsito, la exposición a agentes biológicos y químicos sin medidas adecuadas de control y la presencia de condiciones ambientales que generan disconfort térmico y lumínico.

“A ello se suma la problemática particular de la exposición a radiaciones ionizantes derivada del uso del escáner corporal de rayos X, que requiere un abordaje técnico específico, estricto cumplimiento normativo y la aplicación del principio Alara” —las normas para la protección tendiente a minimizar la exposición de las personas a la radiación ionizante—, agrega.

En referencia al saneamiento, se relevó la presencia de obstrucciones frecuentes que generan desbordes e inundaciones con riesgo biológico para el personal.

Asimismo, no hay registros de limpieza y desinfección periódica de tanques de agua; se utilizan la red de OSE y un pozo semisurgente.

En el capítulo dedicado a analizar el “aseo y limpieza de las instalaciones”, se describe la “presencia de roedores y aves” y se presentan una serie de fotos que lo constatan.

“La acumulación de residuos sólidos constituye un factor de riesgo relevante, ya que favorece la proliferación de vectores y plagas (insectos, roedores y aves), incrementando la posibilidad de exposición de funcionarios y privadas de libertad a agentes biológicos. Esta situación se agrava en el contexto de infraestructura edilicia deficiente y rutinas de control ambiental insuficientes, lo que compromete las condiciones de salubridad de la unidad penitenciaria. El servicio quincenal de control se considera insuficiente”, se lee en el informe.

La instalación eléctrica, por su parte, no cumple con el Reglamento de Baja Tensión ni estándares IEC/UNIT, de acuerdo con la prevencionista, quien encontró tableros abiertos, cableado desordenado y protecciones deficientes.

También la protección contra los incendios es débil. En fotos se registró que poseen extintores con mantenimiento vencido o sin verificar, mangueras no habilitadas y señalización y luces de emergencia deficitarias. Además, el edificio no cuenta con un plan de emergencia ni se realizan simulacros de incendios.

Sobre la higiene y los servicios para el personal, el informe indica que no hay duchas, muchos baños tienen descargas defectuosas y no cuentan con toallas o sistema de secado de manos. Tampoco existen salas de lactancia para funcionarias, pese a la normativa vigente que establece esta obligatoriedad.

El comedor no tiene heladera y se constata que, “por falta de personal, hay funcionarios que comen en su puesto (zona de guardia)”.

Asimismo, se realizaron mediciones en sectores de guardia y circulación que comprobaron que el ruido supera los niveles permitidos y se explica que esto tiene un “impacto” en las tareas.

La iluminación es calificada como “deficiente” en las oficinas y guardias, ya que los funcionarios no cuentan con luz natural y la luminosidad de los espacios está por debajo de mínimos normativos.

El “confort térmico” se encuentra “fuera del rango recomendado”, es decir, que hay “bajas temperaturas y alta humedad”: “Se sugiere climatización y medidas de abrigo”.

El uso de un escáner corporal y de equipaje para quienes entran y salen del edificio genera una exposición a las radiaciones ionizantes que, en el caso de la Unidad 5, no tiene “mantenimiento preventivo”, ni un programa formal de protección radiológica.

La cámara de frío presente en el economato no tiene botón de pánico. A su vez, no existe una capacitación específica, un plan de seguridad ni un mantenimiento preventivo sistemático ante las posibles fallas.

Tampoco se encontró un botiquín de primeros auxilios para el personal penitenciario ni hay personas capacitadas en actuación ante accidentes.

La especialista aludió incumplimientos en el diseño e implementación de manuales y protocolos sobre prevención y salud laboral.

Finalmente, alude a que los servicios tercerizados (como el control de plagas y el mantenimiento de ascensores) no cuentan con “criterios de verificación y control” ni con un “plan de mantenimiento”.

El informe concluye que existe un riesgo elevado y multicausal para la seguridad y salud del personal, que exige un “plan de acción urgente con recursos asignados y cronograma”.

Montevideo Portal