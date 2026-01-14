Capturaron a 16 integrantes de la facción narco “Os Manos”, acusados de reclutar menores

Policiales

En una intervención coordinada entre la Policía de Artigas, la Fiscalía y fuerzas de seguridad de otros departamentos, se realizó este martes la denominada “Operación Pollux”, que culminó con 22 allanamientos simultáneos y 16 personas detenidas acusadas de integrar una red dedicada a la venta de drogas en la ciudad de Artigas.

La investigación, que se inició en diciembre pasado bajo la conducción de la Fiscalía de 1.º Turno, permitió identificar la presencia en distintos barrios de la capital departamental —como Progreso, Cerro Ejido, Ayuí y Rampla— de integrantes de la facción criminal brasileña “Os Manos”, quienes estarían intentando expandir su territorio de comercialización de sustancias estupefacientes en la zona norte del país.

Según informaron las autoridades, el grupo utilizaba métodos de “intimidación y violencia” para ejercer control territorial, y se detectó incluso el reclutamiento de menores de edad para la distribución de droga.

Durante los operativos se incautaron numerosos elementos vinculados a la actividad ilícita, entre ellos: 16 teléfonos celulares, cocaína, marihuana y pasta base, más de 50.000 pesos uruguayos y reales, balanzas de precisión, una camioneta, una moto y 50 cartuchos de munición.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de 1.º Turno, que ahora deberá evaluar medidas judiciales en su contra. Además, otras seis personas quedaron requeridas.

“Os Manos” opera en Uruguay desde por lo menos 2020. La facción brasileña, considerada uno de los clanes narco más poderosos de la frontera, no figuraba en los titulares de la crónica policial desde enero de 2025, cuando fueron condenados siete mayores de edad por asociación para delinquir, tráfico internacional de armas y suministro de estupefacientes.

Incluso, la Policía ha desbaratado a grupos criminales más pequeños que operaban para ellos o cometían delitos para pagarles deudas. En 2023, el Ministerio del Interior informó sobre el desmantelamiento de una banda que hacía rapiñas y copamientos con el fin de poner fin a los adeudos que mantenían con el clan.

