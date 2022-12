Capillera comentó que “no es fácil” estar en el mismo partido que Salinas

Política

La diputada de Cabildo Abierto Elsa Capillera habló de su relación con su compañero de partido, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas y de sus diferencias ideológicas en lo que respecta a la pandemia, en una entrevista que le hicieron el jueves pasado en el programa Rock en la resistencia del medio online Radio Cuervo Uruguay, que fue consignada por el Semanario Búsqueda.

La entrevista se enfocó en lo que fue la pandemia, la política sanitaria del gobierno y en el nuevo llamado a vacunarse contra el covid-19 con las dosis de refuerzo.

“Muchísima menos gente se dará la quinta dosis”, dijo la legisladora, que alegó que la gente “está abriendo los ojos” frente a la “evidencia” de que la vacuna tiene “contraindicaciones”.

Al ser consultada sobre su relación con el ministro, Capillera dijo: “La verdad que mucha relación no tenemos. Nos hemos visto en algunas oportunidades, en algún acto o dentro de la mesa política, pero nada más que eso”.

“Nos respetamos, ningún problema entre los dos. (…) Sabemos nuestras diferencias”, apuntó.

Uno de los conductores del espacio radial le preguntó: “Tu, siendo parte de este partido de gobierno, siendo parte del partido político que tiene al ministro de Salud Pública, ¿cómo hacés para bancarte estar ahí?”.

“Bueno, no es fácil. —respondió ella— Pero una se debe a la gente y es por la gente y con la gente que nosotros tenemos que ir. Si bien sí pertenezco al partido, pero tengo como mi ala propia, donde no me bajan línea, donde tengo la libertad para hacer las cosas dentro de los parámetros del partido”, aseveró.

“Trato de seguir con mis principios, que no me los pueden comprar por absolutamente nada”, dijo y agregó que no le preocupa el costo político que tengan sus dichos.

En setiembre de 2021, en entrevista con el País, Capillera había dicho que no pensaba vacunarse contra el covid porque por su “fe cristiana” ella era de “inmunidad natural”.

Capillera dijo que tras las repercusiones de sus dichos se sintió “como una rebelde sin causa” y que las criticas le generaron “impotencia” y “un poco de rabia”, pero que sigue sosteniendo su postura.

“La verdad es que hoy reafirmo mi teoría de la inmunidad natural y volvería a hacer lo mismo si fuera así la situación”, afirmó.

“Solo importa lo que dice la OMS (Organización Mundial de la Salud), lo que dice el ministro (Salinas) —y bueno, el GACH (Grupo Asesor Científico Honorario), que era el que estaba ahí— y otras voces no”, sostuvo Capillera.