Canelones y AFE firmaron convenio; Legnani habló de propuesta para movilidad metropolitana

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El Gobierno de Canelones y la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) firmaron un convenio marco de cooperación para recuperar y poner en valor la infraestructura ferroviaria del departamento, con el objetivo de impulsar proyectos de uso comunitario y fortalecer el desarrollo territorial.

El acuerdo permitirá avanzar en la reutilización de estaciones, predios e instalaciones actualmente en desuso o deterioro, transformándolos en espacios con fines sociales, culturales y recreativos. La comuna canaria destacó en un comunicado que la iniciativa busca recuperar patrimonio ferroviario y mejorar la integración de estos espacios en la vida de las localidades.

El intendente de dicho departamento, Francisco Legnani, señaló que el departamento cuenta con una importante red de infraestructura ferroviaria que hoy no está siendo aprovechada, y que la intención es ponerla nuevamente al servicio de la población mediante proyectos concretos.

En paralelo, el jerarca enmarcó este tipo de iniciativas dentro de una agenda más amplia vinculada a la movilidad y el desarrollo metropolitano. En ese sentido, afirmó que “se consolidó la idea que estaba en el aire”, la de avanzar con corredores de transporte rápido en el área metropolitana, en referencia a proyectos de BRT que buscan mejorar la conectividad entre Canelones y Montevideo.

La iniciativa refiere a dos ejes que conectarán Ciudad de la Costa con el Centro de Montevideo, por un lado, y 8 de Octubre con Camino Maldonado, por otro.

De todas formas, Legnani mencionó que todavía falta definir “el tema del túnel sí, túnel no”, según expresó en rueda de prensa, consignada por El Observador. Al respecto, adelantó que se resolverá en una próxima instancia convocada por el Ejecutivo.

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