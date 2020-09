Canelones: candidata a intendenta por Cabildo Abierto ofrece comida por Twitter

Política

“Si no tenés trabajo y en algún momento se te termina la comida, por favor no te acuestes sin comer”, escribió la diputada suplente.

La diputada suplente y candidata a intendenta de Canelones Inés Monzillo, de Cabildo Abierto, publicó en su cuenta de Twitter que está dispuesta a dar comida a aquellos que se lo pidan.

"Si no tenés trabajo y en algún momento se te termina la comida, por favor no te acuestes sin comer. Y no acuestes a tus hijos de la misma manera. Escribime, de lo poco o mucho que pueda tener lo compartiremos. No habrá fotos y siempre será entre vos y yo. ¡Entre todos podemos!", escribió la candidata.

La diputada suplente de Cabildo Abierto fue noticia en varias oportunidades por su visión sobre el feminismo y su opinión sobre los femicidios. Entre sus declaraciones más rimbombantes se recuerda la que realizó el 17 de junio en el programa Fácil Desviarse de radio Del Sol, cuando dijo que un femicidio puede ocurrir por "un problema psicológico" y que "capaz que es un exceso de amor".

Días antes, en la Cámara de Diputados, dijo que "no sirve" diferenciar legalmente a un homicidio de un femicidio y que algunas mujeres hacen "un uso abusivo" de las denuncias de violencia de género. Ante las críticas, Monzillo rebatió: "Me voy a preocupar el día que ya nadie hable de mí. Mientras lo hagan, es porque vamos dejando huella".

