Candidato a directivo de Caja de Profesionales cuestionó planteo de actual directorio a PE

El abogado Ariel Juan Nicoliello, que encabeza la lista 54 del lema “Gremios por la Caja”, es uno de los candidatos a integrar el directorio de la Caja de Profesionales, de cara a las elecciones del próximo miércoles 20 de octubre.

Nicoliello, junto con la contadora Virginia Romero y el doctor Gustavo Grecco, compiten bajo el sublema Unidad Gremial.

En diálogo con Montevideo Portal, Nicoliello cuestionó la decisión del actual directorio de pedirle un préstamo al Estado de entre 104 y 184 millones de dólares para sanear la crítica situación económica que atraviesa y cubrir el déficit. Esta información fue divulgada el pasado miércoles por el diario El País, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, comentó que “no está arriba de la mesa” intervenir en la Caja de Profesionales.

Tanto el Gobierno como el directorio esperan el resultado de la elección para saber “cuál es el rumbo” a tomar, explicó Delgado.

Para Nicoliello, “la Caja de Profesionales necesita una reforma profunda, y si bien tiene un anteproyecto presentado el año pasado, es insuficiente”. “Algunos de los aspectos de la reforma tienen que ser cambiados y hay que introducir algunas medidas de corto plazo, algunas de las cuales requieran ley y es necesario incluirlas en el anteproyecto”, agregó.

El abogado comentó que “el rumbo que ha tomado el actual directorio, de descansarse en respuestas demandadas al sistema político del Estado no es correcto”. “No descartamos que de pronto sea necesario pedir un préstamo, veamos la forma de ese préstamo, pero no nos parece admisible el planteo que se ha hecho de pedir un préstamo al Estado, pedir a una transferencia del IASS que recauda la Caja y que quede en la propia Caja, y no estamos de acuerdo en traer a los profesionales dependientes, afiliados al Banco de Previsión Social (BPS), al ámbito de la Caja. Eso genera una serie de perjuicios a esos profesionales, y, además, económicamente es un préstamo”, agregó.

Nicoliello señaló que las propuestas que hizo el directorio no resuelven la situación “ni en el mediano ni largo plazo” y “no demandan ni un esfuerzo a los afiliados activos y jubilados de la Caja”. “No parece correcto ir a buscar apoyos afuera de la Caja si antes se pueden tomar medidas en la interna”, añadió.

El abogado sostuvo que “la Caja de Profesionales tiene una jubilación promedio de 76 mil pesos, que es una jubilación alta para lo que es el sistema previsional uruguayo, casi el triple que la jubilación promedio del BPS”. “No nos parece correcto solicitar que fondos del Estado, que tienen que aplicarse a personas con mayores necesidades o a mejorar jubilaciones en el BPS u otras, sean para financiar una Caja que tiene este nivel de pasividad”, afirmó.

Además, consideró que “los recursos deben provenir de los profesionales activos, aportantes a la Caja, de los jubilados y de los funcionarios de la Caja”. “Aunque los funcionarios trabajaran gratis para la Caja esto no cambiaría en lo más absoluto la situación financiera de la Caja”, acotó.

“La mejor opción”

El abogado Nicoliello cree que la lista 54 “es la mejor opción”, de cara a estas elecciones, porque “tiene respaldo y capacidad técnica y experiencia en la Caja”. “Los que estamos en listas ahora tenemos gente que ha estado en el directorio y en la comisión nacional de contralor. Tener experiencia y conocimiento en la Caja es muy importante, la tiene nuestra lista y no la tiene ninguna otra de las que compiten con nuestro lema”, aseguró.

Además, señaló que los lemas que le compiten “dicen que este es un problema de gestión, pero este es un problema de debate que tiene que ver con tendencias que hemos estudiado, de largo plazo” y “requieren una reforma”. “La pandemia puso de relieve la gravedad de haberse atrasado la promoción de una reforma”, expresó.

“Somos quienes tienen mayor experiencia y capacidad técnica. No caemos en propuestas demagógicas, hay que hacer un esfuerzo de los pasivos y activos”, aseveró. Nicoliello sostuvo que además cuentan con “respaldo gremial” en el Sindicato Médico del Uruguay y el Colegio de Abogados del Uruguay.

Por último, hizo énfasis en que debe haber “interlocutores de peso, con responsabilidad, que le lleven una propuesta al Poder Ejecutivo, que será el que envíe un proyecto de ley al Parlamento”. “Lo que se necesita es trabajar en una reforma justa, adecuada, que reparta el costo de la reforma de modo equilibrado”, concluyó.