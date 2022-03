Cancillería busca soluciones “caso por caso” para exportadores afectados por la guerra

Locales

El canciller Francisco Bustillo determinó como prioridad la “búsqueda de soluciones y asistencia caso por caso a las empresas y sectores afectados” por la invasión de Rusia a Ucrania.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) señaló en un comunicado que el pasado jueves se dio “un encuentro virtual con el sector privado nacional para abordar las repercusiones económico-comerciales de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en las corrientes de exportación de Uruguay”.

“La Cancillería viene trabajando en los desafíos emergentes, por ejemplo, en materia de logística, financiamiento y acceso a mercados, generando información y buscando alternativas de forma permanente”, agrega el texto.

Además, durante la reunión, en la que participaron las embajadas de Rusia, Alemania y Holanda, se discutieron “las dificultades específicas del sector” y se acordó trabajar en una hoja de ruta que “permita un contacto ágil y eficiente, maximizando los recursos disponibles”.

La Cancillería reiteró su “compromiso de labor permanente a favor de la profundización de la inserción económica internacional y el desarrollo de las exportaciones”.

En la coyuntura actual, el Canciller Francisco Bustillo ha determinado como prioridad la búsqueda de soluciones y asistencia caso por caso a las empresas y sectores afectados.

El pasado martes el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos dijo en entrevista con Informativo Sarandí (690 AM) que "el comercio está interrumpido, está bloqueado" y que los privados exportadores están viendo "qué hacer con la mercadería" porque mucha está en tránsito, en puertos europeos.

“Lógicamente lo que tenemos hoy en día es un volumen de las exportaciones a Rusia en torno de 110 millones de dólares que está interrumpido", sostuvo.

"Básicamente lo componen en su gran mayoría los lácteos, en torno de 50 millones de dólares anuales. La leche en polvo, pero fundamentalmente la manteca, son los productos preferenciales. En carnes, muchos productos que no se irían a China, porque no están incluidos en los protocolos sanitarios con ese país, van hacia Rusia fundamentalmente lo que son lenguas, hígados, mondongos y carnes de cabeza que son varios de los productos que no están contenidos en el protocolo chino, que tenían una preferencia de colocación en el mercado ruso", agregó

Consultado sobre las medias a tomar por parte del gobierno, dijo que "por un lado está el efecto comercial de lógicamente tratar de acompañar al sector privado en la búsqueda de otras alternativas" y por otro lado, "colaborar en todo lo que tiene que ver con el cobro de esa mercadería" que fue entregada, que está llegando a puertos rusos y que había salido previo al conflicto. "Es todo un tema poder hacerse de los dineros", dijo Mattos.