Canadá: renunció titular del Parlamento tras llevar a veterano nazi a visita de Zelenski

Anthony Rota, presidente de la Cámara de los Comunes del Parlamento de Canadá, fue el responsable de invitar a Yaroslav Hunka, un veterano ucraniano de la Segunda Guerra Mundial, a la recepción hecha en la sede legislativa al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Horas después de que el anciano de 98 años fuera aplaudido y vitoreado en la Cámara baja, e incluso saludado por Zelenski, se supo que efectivamente era un veterano de guerra, pero que había combatido en la 14º División de Granaderos de la Waffen SS, el cuerpo de combate de élite de la Alemania nazi, formada por ucranianos que combatieron contra los soviéticos.

Tras la inmensa polémica que siguió a esta revelación, y luego de haber pedido disculpas por “haber ofendido a tantos con mi gesto y mis palabras”, el titular de la Cámara baja canadiense renunció en la tarde de este martes, según informó la BBC.

Este lunes, Rota, integrante del oficialista Partido Liberal, dijo que su intención no fue ofender a nadie y que desconocía el pasado del veterano ucraniano.

El viernes, ante un plenario que se deshacía en vítores por Hunka, Rota pronunció las siguientes palabras: “Tenemos en la Cámara a un canadiense ucraniano, veterano de la Segunda Guerra Mundial, que luchó por la independencia de Ucrania contra los rusos y sigue apoyando a las tropas incluso a sus 98 años de edad”.

Todos los presentes, incluidos Zelenski (descendiente de judíos perseguidos y asesinados en el Holocausto y nieto de un combatiente del Ejército Rojo); el primer ministro canadiense, Justin Trudeau; y todos los diputados y senadores canadienses aplaudieron a Hunka mientras este saludaba desde la zona reservada al público.

Polonia pedirá la extradición

El ministro de Educación de Polonia, Przemyslaw Czarnek, anunció este martes que su Gobierno solicitará a Canadá la extradición del combatiente nazi de origen ucraniano.

En un comunicado oficial publicado hoy, el ministro polaco escribió que, “en vista de los escandalosos acontecimientos ocurridos en el Parlamento canadiense”, ha adoptado medidas para solicitar “la posible extradición de este hombre a Polonia”.

Czarnek recordó que el veterano de la Segunda Guerra Mundial era un miembro de la “formación criminal nazi” SS Galizien y expresó su rechazo a la “falsificación de la historia”.

Junto a la carta dirigida al Gobierno de Justin Trudeau, Czarnek incluyó un documento del Instituto de Memoria Nacional polaco, que detalla “crímenes cuyas características constituyen la base para solicitar la extradición” de Yaroslav Hunka.

Hace pocos días, el embajador polaco en Canadá, Witold Dzielski, protestó contra el homenaje y explicó que la unidad en la que combatió Hunka participó en el exterminio de civiles de etnia polaca en la región de Lublin en 1944.

Este lunes, Dzielski escribió en su cuenta de Twitter que tuvo una “abierta y detallada conversación” con Rota sobre el reconocimiento a Hunka y ratificó que “no fue intencional”.

“Si los errores nos hacen más sabios y más fuerte nuestro vínculo, que así sea. Gracias, Anthony”, publicó.

Much thx to the Speaker @AnthonyRota for a very open and detailed conversation on the past Friday recognition of a 14th Waffen Grenadier Division SS member in @OurCommons. It was not intended. If the mistakes make us wiser and our bond stronger, so be it! Thank you Anthony! pic.twitter.com/XCqX8HKAfE