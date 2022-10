Camy: pensar que juicio político a Cosse es para distraer es un “razonamiento simplista”

Política

El senador del Partido Nacional Carlos Camy opinó este miércoles sobre las críticas que surgieron desde el Frente Amplio (FA) a la moción que votaron los ediles de la Junta Departamental de Montevideo para iniciar un juicio político a Carolina Cosse, intendenta de Montevideo.

Consultado sobre las críticas que argumentaban que esta era una maniobra de distracción porque no se contaban con los votos de la coalición de izquierda debido a las mayorías especiales que se necesitan, el legislador nacionalista se mostró en desacuerdo y aseguró que si todo se va a manejar en función de las posibilidades de que salga entonces las minorías no deberían tomar ningún mecanismo durante los cinco años de gobierno.

“Si todo va a ser en función de las posibilidades que salga, directamente en los gobiernos, durante cinco años, no utilizamos ningún mecanismo. Porque en estos últimos 25 años en el país han gobernado tres partidos, por tanto, hemos sido, al menos tres partidos, mayoría y minoría. Si perdemos no hacemos más nada porque los votos no nos alcanza, me parece que es una conclusión y un razonamiento bastante simplista”, señaló en declaraciones consignadas por radio Monte Carlo.

El senador aseguró que la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores deberá estudiar la “oportunidad, la seriedad y entidad” de la denuncia realizada por los ediles de la coalición. “Se definirá en función de eso, pero de antemano quitar la posibilidad a un grupo de ediles de llevar adelante una acción constitucional que tiene que impulsar la raíz el no cumplimiento de algo que tiene establecido la Constitución, me parece que hay que analizar”, sostuvo.

“Es decir, si la Constitución dice: Se debe responder los informes, tanto de un intendente como de un ministro o un legislador departamental a los tantos días y no se contesta, ¿qué pasa?”, añadió el blanco.

El reportero presente le repreguntó que en caso de que avance en comisión luego sí necesitarán los votos del FA. Camy dijo que eso se analizará después de que ingrese al Senado el pedido correspondiente y que lo analice la comisión, que además contará con la citación de las partes involucradas para que tome posición de los hechos objetivos.

“En función de eso cada sector político tendrá que asumir una actitud, que tiene que ser consecuente”, concluyó.