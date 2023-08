Cámaras empresariales uruguayas expresan “preocupación” por baja inserción internacional

Economía

La Confederación de Cámaras Empresariales de Uruguay expresó que le “preocupa mucho” la baja inserción internacional del sector productivo y exportador del país a lo que, estima, el Gobierno hizo “esfuerzos importantes”, pero “los resultados no han llegado”.

Así lo expresó este lunes el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), Diego O’Neill, en una rueda de prensa al culminar una asamblea en la que los empresarios analizaron la situación del sector privado uruguayo en el actual escenario internacional.

En concreto, O’Neill destacó que, durante el encuentro, el economista Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay, hizo una presentación “muy clara” sobre un tema que actualmente “preocupa mucho”.

“Uruguay no tiene tratados comerciales para ingresar a nuestros destinos comerciales sin aranceles. y nos posiciona situación de mucha desventaja frente a nuestros competidores que sí tienen acuerdos y no tienen aranceles, por lo tanto, la estrategia de inserción internacional es un tema que preocupa”, subrayó.

Según el presidente de la CCE, si bien el Gobierno de Luis Lacalle Pou hizo “esfuerzos importantes”, como apostar a “la flexibilización” del Mercosur, emprender negociaciones con China, o solicitar el ingreso al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp), los resultados “por ahora no han llegado”.

“Entendemos que esta administración está haciendo cosas. No estamos teniendo mayores resultados, ojalá los haya, pero todavía no se han visto, entonces nosotros nos estamos adelantando. Si esta estrategia no da resultados, probablemente haya que dar una discusión más profunda de cómo se sigue”, añadió en esta línea.

Por otro lado, O’Neill valoró que la CCE sigue también con preocupación el “atraso cambiario” de Uruguay con respecto al dólar, a lo que, indicó, el país está “en una trampa del atraso cambiario” de la que “es muy difícil salir”.

“Ha habido algunas reducciones de la tasa de interés y el dólar prácticamente no se ha movido, porque estamos en un escenario global de debilidad entonces eso indudablemente sigue afectando y erosionando la competitividad”, acotó, quien también dijo que es “insostenible” la diferencia de precios con la vecina Argentina.

“Lamentablemente, no hay buenas noticias de ese lado, habrá que ver qué pasa con el cambio de gobierno, pero igual nosotros entendemos que vamos a seguir teniendo una diferencia cambiaria importante por un tiempo prolongado”, opinó.

Por último, respecto al anuncio de ampliación del grupo de economías emergentes Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), con seis naciones adicionales, incluida Argentina, el empresario estimó que es un acuerdo “político” y que la posible incorporación del vecino país no atañe a Uruguay.

EFE