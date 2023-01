Cámara en accidente de Manantiales estaba “fuera de servicio” desde noviembre

Judiciales

La defensa —los abogados Ignacio Durán y Pablo Donnangelo— del conductor de la camioneta Volkswagen Nivus actualmente investigado y con medidas limitativas por el accidente de tránsito en la ruta 104 (próximo a Manantiales) en el que fallecieron dos mujeres argentinas, pedirá formalmente explicaciones sobre por qué no funcionaba una cámara 360 de videovigilancia que está ubicada en la zona.



Durán dijo a Montevideo Portal que están detrás de esa línea de investigación porque “es inadmisible” que en el lugar de los hechos haya una cámara y que se informe que “no estaba funcionando”.

“La carpeta de Fiscalía tiene todo el recorrido del auto que manejaba nuestro cliente en los minutos previos por las calles aledañas y no se ve absolutamente nada extraño en la conducción, sino más bien todo lo contrario: frena en todas las esquinas, respeta los carteles de Pare y Ceda el Paso en cada intersección”, aseguró el abogado.

Además, planteó que la duda se incrementa con la declaración de una de las chicas que viajaba en el auto del indagado, que relata que su defendido “es muy prudente en la conducción” y que destaca su “prudencia” cuando termina su declaración.

Finalmente, Durán señaló que buscarán conocer más sobre el hecho: por qué no andaba, si no funcionaba hace tiempo, por qué no se arregló en tiempo y forma para las vacaciones, y una serie de interrogantes que tienen sobre el tema.

Pablo Donnangelo, el otro abogado defensor del conductor de la Nivus, planteó que genera “impotencia” la ausencia de registros fílmicos de esa cámara porque tener ese elemento genera generaría, incluso, “tranquilidad para las familias”. “Tenemos una cámara ahí y no funciona, uno se siente impotente ante eso”, afirmó en diálogo con Otra mañana de Radio Oriental.

“De todas maneras, queremos que se profundice un poco en la investigación porque estas cosas no pueden pasar. Que una cámara que está para protegernos no funcione desde el mes de noviembre hasta hoy es algo que no puede pasar, más allá de este accidente. Quiero ver si efectivamente se reclamó su reparación, cuándo, qué registros hay, si existía la filmación y se borró. Queremos llegar a fondo”, indicó.

Durán señaló a Montevideo Portal que están definiendo cómo presentarán el reclamo formal porque “aún no se definió”. Consultado sobre si el fiscal dio una explicación de por qué no hay registros de esa cámara, Durán respondió que no y que por eso quieren saber qué pasó. “Nuestro cliente nos dice todo el tiempo ‘yo no invadí ninguna senda, pidan las cámaras’”, señaló.

Según pudo saber Montevideo Portal, las cámaras de videovigilancia de la zona estaban fuera de servicio desde noviembre. Por su parte, el fiscal que investiga el caso, Sebastián Robles, aseguró a Montevideo Portal que en la carpeta investigativa “surge claramente” si las cámaras andaban o no y el motivo.

