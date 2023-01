Choque en Manantiales: conductor con medidas limitativas niega haberse corrido de carril

Judiciales

Ignacio Durán y Pablo Donnangelo, abogados del hombre que conducía la camioneta Volkswagen que colisionó con un auto Ford en la ruta 104, próximo al balneario Manantiales, que fue imputado con medidas limitativas, contaron que su defendido se quebró en la audiencia luego de que escuchara en reiteradas ocasiones referirse a su persona como “imputado”.

“Le explicamos clarito que se trata de un tecnicismo para poder aplicar esta serie de medidas previstas en el 221 como pidió el fiscal, que son medidas para asegurar el resultado de la investigación, estamos en la etapa administrativa”, aseguró Durán a Telemundo.

“La jueza después fue muy clara y le explicó que le rige el principio de inocencia, le habló de sus derechos, pero cuando escuchó esa palabra de forma recurrente él dice: ‘Si yo también soy otra víctima’ y se puso a llorar. Dijo que murieron dos amigas. Hubo que hacer una suerte de cuarto intermedio y bueno, por eso fue por lo que se quebró”, comentó.

El profesional del derecho pidió también “ser muy cautelosos” hasta tener las “opiniones técnicas” que son las que “van a echar un poco de luz” sobre la situación. “Creo que hay que hablar de una tragedia con desenlace fatal y creo que hoy todos son víctimas los que participaron de los vehículos”, señaló el abogado.

Durán reconoció también que su defendido “sostiene categóricamente” que no se cambió de carril. Incluso, sin quebrarse, “mostró oposición” cuando el fiscal comenzó a hablar sobre los hechos para pedir las medidas limitativa (que no corresponden con lo que contó su defendido) y el conductor que marcó con señas detrás de cámaras que “él no había invadido de carril”.

“Lo otro, que también nos preocupa y lo hablábamos, es que hay una cámara 360 del Ministerio del Interior y queremos saber por qué esa cámara no estaba funcionando. Si estaba apagada hace mucho tiempo, desde el accidente, cuándo y cómo porque esa es la caja negra de esta situación es esa cámara. Yo podré decir decir mucha cosa, pero no entendemos cómo esa cámara, que sirve para prever este tipo de cosas, no estaba en funcionamiento”, contó Durán.

Donnangelo, en tanto, fue consultado sobre por qué chocaron de frente cuando los dos presuntamente venían de la misma fiesta. El profesional dijo que eso está en el terreno de la “especulación”: “Tal vez ellas habían decidido dar vuelta a recoger a alguien más, tal vez se olvidaron de algo y allí es que toman la senda de regreso hacia donde habían salido y allí se produce la colisión, pero es en el terreno de lo especulativo”, dijo.

Finalmente, el abogado comunicó que estiman que en unos diez días su defendido será dado de alta, pero que eso lo determinarán los médicos profesionales y también dependerá de su evolución.

El rol de Jorge Barrera

El abogado Jorge Barrera también está trabajando como defensor de una de las mujeres que fue víctima del accidente y que actualmente está en estado grave. Su defendida es víctima del accidente indefectiblemente de quién tiene la culpa del hecho.

El abogado aseguró que tanto la pericia de la Policía Técnica como la de accidentología vial y todas aquellas que se puedan presentar, van a ser importantes, primero para que se tome evidencia de la investigación preliminar de Fiscalía y luego, eventualmente, como prueba en un juicio.

“Hoy fue una audiencia muy importante porque se establecieron determinadas medidas limitativas a la libertad personal de quien fuera uno de los protagonistas de este siniestro. Esto permite asegurar el cumplimiento de todas las diligencias que la Fiscalía y quienes a partir del nuevo Código Proceso Penal, como letrados patrocinantes de la víctima podemos participar, ayudando y aportando elementos a la Fiscalía y van a ser clave en los próximos 45 a los efectos de favorecer y esclarecer cuáles fueron las circunstancias y cuál es el punto de impacto que dio lugar a esta situación tan trágica y dolorosa”, señaló.

“En la medida en que ha sufrido una lesión, es claro que la determinación de la responsabilidad es a los efectos de ver quién responde, pero indudablemente con el mecanismo que se consagró en nuestra legislación sobre la participación de la víctima tanto en la investigación preliminar como luego en la etapa de la formalización, siempre mi patrocinada ha sido víctima en este siniestro tan fatal”, concluyó.