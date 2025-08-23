Caggiani dijo que se “achuró” a Cairo como si hubiera “matado a tres personas”

Montevideo Portal
El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani se pronunció sobre la renuncia de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, quien dejó su cargo tras no haber regularizado las cuatro viviendas construidas en su terreno en Pajas Blancas, y calificó la situación como una “injusticia”.
El legislador oficialista habló en el programa de streaming La Formula sobre la situación que vivió la exjerarca del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) en el inicio del actual periodo de gobierno y dijo que “es verdad” que debió haber “regularizado el tema”, y ser “más prolija”, pero se la “achuró públicamente”, “como si hubiera matado a tres personas”.
“Mucha gente de izquierda puso el grito en el cielo y son los mismos que tienen casa en la Costa de Oro, Maldonado o en Rocha y todos se la hicieron de manera irregular”, cuestionó el dirigente frenteamplista, aunque señaló que el no es “ortiva”, por lo que no iba a decir que dirigentes están en esa situación.
Además afirmó que hay personas de izquierda y de “derecha todavía más”, que no han regularizado sus casas.
Cecilia Cairo le presentó la renuncia al presidente Yamandú Orsi el pasado 17 de abril luego de haber declarado: “no pensé en renunciar”.
