Caggiani dijo que acciones del gobierno anterior en ONU fueron “sexo explícito” con Israel

El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani se refirió este lunes a la postura y la declaración que sacaron las bancadas recientemente sobre la situación en la Franja de Gaza y cuestionó las críticas sobre que Uruguay no tomó una postura más crítica sobre el gobierno de Israel.

“Nos parecía importante respaldar las acciones que ha tenido el gobierno en estos meses y también señalar lo que está sucediendo, porque a todos nos preocupa. Nos genera una angustia muy grande, pero también sabemos que esto no se va a parar con declaraciones”, aseguró el legislador en una entrevista en el programa Lado B (TV Ciudad).

Caggiani destacó que, en la antesala de la participación del presidente Yamandú Orsi en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), instancia en la que se prevén acciones sobre la situación de Gaza, haya habido países como Francia y Reino Unido que reconocieron formalmente al Estado de Palestina.

Consultado sobre si existe una diferencia entre el posicionamiento del Frente Amplio y el del Poder Ejecutivo en cuanto a este tema, el senador afirmó que el gobierno “tiene que respetar a todos los uruguayos y no todos pensamos lo mismo”.

“Uruguay ha tenido una posición clara y concisa de denuncia. Es mentira que haya tenido una posición de ausencia de declaraciones; algunos dicen ‘silencio cómplice’, la verdad es que no sé qué miran. Es verdad que no se utilizó el término ‘genocidio’, pero se utilizaron términos más complejo para señalar las consecuencias de este genocidio”, agregó.

En ese orden, el coordinador de la bancada de senadores frenteamplista destacó que el gobierno actual “desmontó” un conjunto de acciones tomadas por la administración de Luis Lacalle Pou que “iban en el sentido contrario”.

“Básicamente —diría [Eleuterio] Fernández Huidobro—, fue una especie de sexo explícito con el gobierno de [Benjamin] Netanyahu; fue avergonzante. La posición de Uruguay para no declarar algunas cosas en la ONU y señalar cuestiones que tenían que ver con los derechos humanos, votando con Estados Unidos, Israel y algún país que no sabemos el nombre ni dónde queda, fue aberrante”, criticó.

