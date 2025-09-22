Orsi habló al llegar a Nueva York y explicó por qué busca tener reuniones con empresarios

Política

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, llegó este lunes a Nueva York (Estados Unidos) para participar de la apertura del 80° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, además de que aprovechará la oportunidad para tener encuentros bilaterales con otros mandatarios y empresarios.

El discurso de Orsi será el martes a las 13:45 horas y luego tendrá reuniones con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo.

Tras arribar, Orsi dio una rueda de prensa y adelantó que su intención es tener la mayor cantidad de reuniones posibles con empresarios que puedan o tengan intenciones de invertir en Uruguay.

“Tener algunas instancias de reuniones y presentaciones sobre por qué Uruguay, por qué invertir en Uruguay”, insistió el presidente. A su vez, agregó que el mercado local tiene un beneficio que es la estabilidad de la economía del país.

“En estos tiempos que corren, donde no sabés qué puede pasar la semana que viene, donde el tema de los aranceles te tiene siempre en vilo, poder tener la oportunidad de expresar lo que ofrece Uruguay para inversores o para gente que toma decisiones en economía es una de las oportunidades que no voy a dejar pasar”, sostuvo.

Por otro lado, fue consultado sobre su discurso y sostuvo que la tradición de Uruguay es “resaltar el valor del multilateralismo”. “Es la clave y lo otro es la solución pacífica que el mundo tiene y que, lejos de ver que se está solucionando, se observa un agravamiento preocupante”, insistió tras puntualizar en la situación de Ucrania y Gaza.

“Lo que más va a estar sobre la mesa va a ser la aceptación o el reconocimiento de algunos países del Estado de Palestina. Uruguay ya lo ha hecho desde hace unos años, pero ese tipo de señales todo se mide en un tiempo donde parecería no haber lugar para grises: o es blanco o es negro”, dijo el mandatario.

