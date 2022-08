Caggiani dijo que Marset es el Escobar uruguayo y que hubo negligencia al darle pasaporte

Política

No más comparaciones, señor juez

El Frente Amplio (FA) definió este lunes que interpelará a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, por la entrega del pasaporte oficial a Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo acusado de ser autor intelectual del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, entre otros delitos.

En conferencia de prensa, la senadora Liliam Kechichian dijo que el FA solicitará este martes la interpelación a ambos ministros. “Desde nuestro punto de vista tiene muchos puntos oscuros y queremos tener más información para aclararlos. Es cierto que se está tratando la Rendición de Cuentas, pero a nosotros nos parece un tema de altísima sensibilidad”, argumentó Kechichian.

En tanto, Daniel Caggiani, homólogo de la exministra de Turismo y correligionario político, también se refirió al hecho, que a su entender es un “escándalo nacional, internacional” con “ribetes cinematográficos”.

“Casi es un escándalo internacional por haberle otorgado un pasaporte uruguayo al narco Sebastián Marset, una especie de Pablo Emilio Escobar Gaviria uruguayo, que sin duda lo coloca en una situación de mucha complejidad y nos parece que puede haber habido negligencia por parte de las autoridades nacionales porque recordemos que es una persona que ahora está clandestina, fugada, que estaba presa en los Emiratos Árabes y que a partir de que el Estado uruguayo le facilita el pasaporte es que esta persona puede salir de la cárcel y fugarse”, expresó el legislador en declaraciones al programa Apertura sport de radio Sport890.

El senador expresó que para su fuerza política las autoridades del país deben dar explicaciones a la ciudadanía y al Parlamento Nacional “acerca de qué es lo que sucedió”, aunque reconoció que ya escuchó decir que “no hubo ningún tipo de problema y que se cumplió con la normativa”.

“Creo que cada información que sale a la luz pública complejiza aún más la situación porque, aparentemente, cuando se le entregó el pasaporte, al mismo tiempo la propia policía nacional estaba investigando y trabajando en conjunto con la agencia antidrogas de Estados Unidos y Paraguay para hacer seguimiento de este. Entonces, a nosotros nos quedan preocupaciones y dudas acerca de cómo es posible que al mismo tiempo que el Estado uruguayo investiga a una persona, que además tiene profusos antecedentes y fue penado en Uruguay, se le da un pasaporte”, señaló.

“Sin duda creo que hay negligencia en las autoridades”, añadió, y contó que en las próximas horas se nutrirán de más información. “Uno no puede andar diciendo públicamente que tiene un plan para combatir al narcotráfico y al mismo tiempo que se nos cuele este elefante y que el propio Estado uruguayo le facilite un pasaporte que le permita salir de la cárcel y le permita no ser extraditado. La verdad, es escandaloso y sin duda queremos conocer información en ese sentido”, criticó.

Finalmente, el legislador frenteamplista se mostró sorprendido de que no hayan existido consecuencias políticas ya que, a su entender, “cualquier autoridad ante un hecho como este hubiese puesto su cargo a disposición”.

“Aquí no solo no ocurre esto, sino que se dice que no hay ninguna investigación y que el trámite estuvo bien hecho. Está faltando sentido común, estamos hablando de uno de los mayores narcotraficantes del Uruguay. Creo que acá tiene que haber una información importante al parlamento; es sin duda parte de la preocupación que la ciudadanía está sintiendo”, concluyó.