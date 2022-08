Caggiani a Lacalle: "Cuando el presidente se comporta como barra brava, poco ayuda"

Política

Tal como informáramos, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, denunció este sábado en redes sociales las pintadas que hicieron en la fachada de su casa, que rezaban "la educación es del pueblo".

Luego de este hecho, uno de los actores sociales que se manifestaron en Twitter condenando el hecho fue el integrante del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) y exconsejero de Educación Inicial y Primaria, Pablo Caggiani, según consignó Telemundo.

"No es con estas acciones que se mejora la educación. La casa de las personas no son parte del debate de ideas. Es un error y no se puede repetir", publicó Caggiani, citando el tuit original de Silva.

Por otro lado, el educador se refirió al tuit escrito por el presidente Luis Lacalle Pou en el que defendía a Silva tras las pintadas y expresaba: "una razón más para seguir adelante con las transformaciones Robert. Si hará falta educación. Todo el apoyo personal y profesional".

"Cuando el presidente se comporta como un barra brava poco ayuda. No es admisible el hecho, así como no es para nada generalizado en las manifestaciones pacíficas de quienes son perseguidos o ignorados por este gobierno", escribió Caggiani.

