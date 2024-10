Cadena del Pit-Cnt por el plebiscito: así fueron los ocho minutos de argumentos por el Sí

Elecciones 2024

La comisión “Afirmá tus Derechos” llevó a cabo este lunes a partir de las 18 horas una cadena nacional en respaldo al plebiscito de reforma de la seguridad social, impulsado por el Pit-Cnt, organizaciones sociales y algunos sectores del Frente Amplio.

El video, con una duración de poco más de ocho minutos, llama a votar a favor de la reforma con la papeleta del Sí.

“A los 60, cuando el cuerpo ya no da más, tenés derecho a elegir cuando jubilarte”, comienza, abogando por “recuperar el derecho a jubilarse a los 60 años”.

“Si perdés el trabajo después de los 55 años es uy difícil conseguir otro. Solo el 18% de las personas logra reinsertarse en el mercado laboral a esa edad”, continúa el video narrado por una mujer.

“Las AFAP son un mecanismo costoso, ineficiente y que no resuelven los problemas de la seguridad social. El 90% de las personas que se jubilan por las AFAP reciben menos de 5 mil pesos por mes”, sostiene después, y asegura que “generan una prestación miserable”.

La cadena también contó con testimonios de trabajadores que declararon recibir dinero de jubilación por parte de su AFAP que consideran exiguo.

“Está ganando un gerente de AFAP 800 palos y se quejan para darle 4.000 pesos a un jubilado”, dice uno de ellos.

La narración del video prosigue, argumentando la necesidad de “eliminar el lucro”, y así “devolver al estado 1.500 millones de dólares al año”. “300 mil personas cobran por debajo de ese mínimo y siete de cada diez viven en el interior del país”, afirma, en referencia al Salario Mínimo Nacional.

“En el 40% de los hogares mas pobres, el principal ingreso proviene de una jubilación o pensión”, expresa.

La cadena asevera que “la papeleta blanca mejora la vida de más de un millón de uruguayos sin que nadie pierda nada con respecto al sistema actual” y acota que “luego hará falta una reforma integral de la seguridad social”.

También recuerda la reforma constitucional de la seguridad social en 1989. “Nos dijeron que sería una catástrofe pero el 72% de los uruguayos votó que sí y la catástrofe nunca llegó”, comenta.

“No te vamos a decir a qué candidato votar, pero el próximo 27 de octubre, votes lo que votes, poné la papeleta blanca del Sí”, sigue.

Tras esto, el video muestra discursos pasados del presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, y de Sergio Sommaruga, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), así como de la presidenta de sindicato de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Karina Sosa.

“Sufrimos en la piel cada vez que cobramos nuestros salarios, nuestras jubilaciones y nuestras pensiones”, continúa la narración.

“No caigas en las mentiras. No permitas que algunos sigan llenándose los bolsillos mientras te dicen que no hay opciones”, prosigue, y, sobre el final, menciona “los valores de Artigas”: “Justicia, igualdad, solidaridad”.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, brindó a principios de mes una conferencia de prensa en donde explicó sus argumentos en contra el plebiscito. “Hay que decir que es inconveniente y hay que llamar a no votarla. No es momento de dudas ni de medias tintas”, dijo el mandatario al cierre de su intervención inicial. “Hay que jugársela, no queda otra”, agregó de inmediato.

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, también se ha expresado en varias ocasiones en contra de la reforma. “No puedo dejar de mencionar que sería una marcha atrás en el respeto a las reglas. Estamos hablando de una confiscación y un cambio abrupto en las reglas de juego”, sentenció.

En la oposición, sectores del Frente Amplio (FA) han expresado su negativa a la reforma, entre ellos la propia fórmula presidencial, Yamandú Orsi y Carolina Cosse. También lo ha hecho Gabriel Oddone, economista que fue anunciado por eventual ministro de Economía en un gobierno del FA. “Quiero comprarme ese problema. Deseo que no ocurra, porque creo que vamos a distraernos en la atención, pero si ocurre prefiero estar yo”, dijo el experto.

