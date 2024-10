Política

Lacalle sobre plebiscito: “Algún asesor dice que no es el fin del mundo; está equivocado”

El presidente Luis Lacalle Pou encabezó este martes desde las 19 horas una conferencia de prensa para argumentar su posición negativa sobre el plebiscito de la seguridad social, así como abordar según su criterio los posibles efectos que puede tener en caso de aprobarse.

“Hay que decir que es inconveniente y hay que llamar a no votarla. No es momento de dudas ni de medias tintas”, dijo el mandatario al cierre de su intervención inicial. “Hay que jugársela, no queda otra”, agregó de inmediato.

En la conferencia, al insistir con que los candidatos deben “jugársela”, mencionó como ejemplo el hundimiento del Titanic. “Es como venir rumbo al Titanic, ves el hielo y decís: está el hielo pero nos vamos a hundir de a poco. No, si ves el hielo, cambiá el rumbo”, sostuvo.

Además también fue consultado por la postura del candidato frenteamplista Yamandú Orsi. En ese pasaje, el mandatario apuntó a los dichos del eventual ministro de Economía del Frente Amplio, Gabriel Oddone: “No me corresponde darle sugerencias o consejos al candidato de la oposición. Asesores tiene en la materia. Algún asesor dice que no es el fin del mundo; para nosotros está totalmente equivocado. Debe ser el principio del fin de muchas cosas. Además, ¿qué necesidad de arrimarte al precipicio y poner la patita a ver si te caés? No hay necesidad”, afirmó Lacalle.

El jefe de Estado fue acompañado en la instancia por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti, y el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social —que trabajó al inicio del período para promover cambios sobre el sistema previsional—, Rodolfo Saldain.

Al abrir la conferencia de prensa, el presidente había puesto el foco en los efectos que podría tener el plebiscito en caso de aprobarse.

“Lo que se propone es peligroso y es dañino”, dijo el presidente al inicio de su discurso, porque “hace el sistema insostenible”. A su vez, señaló que, para “bancar” ese eventual sistema, “va a haber que aumentar impuestos y además recortar prestaciones importantes en el Estado”.

También se refirió a “los efectos sobre la confianza país” y apuntó a “un flechazo directo” a la confianza en las reglas de juego para los inversores.

“Cuando se habla del grado inversor, o del riesgo país. Nadie desayuna grado inversor, pero eso puede generar intereses más caros para tomar un préstamo internacional y el desestimulo de inversiones que generan fuentes de trabajo. Y esto no es asustar, esto es real”, sostuvo en ese pasaje de la conferencia.

A continuación, la conferencia completa brindada por Lacalle Pou: