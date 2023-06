Cabildo reacio a fijar sesión mañana por agua: “Hay diferencia entre socios y esclavos”

Política

Por Gonzalo Charquero

geceache

La convocatoria de una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para la votación este miércoles del proyecto de ley que exonerará de impuestos al agua embotellada abrió nuevas diferencias en la coalición.

Para ser convocada, la sesión extraordinaria requiere de la firma de 50 legisladores, pero Cabildo Abierto planteó la imposibilidad de reunir las rúbricas de todos sus representantes antes del fin de semana, lo que generó un cruce por WhatsApp entre diputados cabildantes con otros de la coalición, en un grupo de coordinación entre referentes de distintos partidos en la cámara baja.

Allí, Álvaro Perrone y Martín Sodano expresaron las dificultades de su partido para reunir las firmas antes de este miércoles debido a que la mayoría de legisladores están en el interior, pero, además, en la conversación cuestionaron el vínculo entre los socios de la coalición, y también con el gobierno.

“Imposible juntar las firmas de los legisladores hasta el sábado, la falta de comunicación con el Poder Ejecutivo es notoria también. Sabiendo que podrían tomar estas medidas, tendrían que haber avisado algo. Hay una diferencia entre socios y esclavos”, escribió Sodano en ese grupo de coordinación de diputados en la mañana de este martes, según los chats a los que accedió Montevideo Portal.

Minutos antes, el presidente de la cámara, el nacionalista Sebastián Andújar, había pedido que en la medida que las bancadas tengan las firmas para convocar a la extraordinaria, las vayan presentando ante la Presidencia o la Secretaría de la Cámara de Diputados.

Perrone también respondió, en línea con Sodano, que las firmas las tendrían para el sábado en la tarde, y que por tanto proponían una sesión para el domingo.

Los intercambios de la mañana de este martes estuvieron precedidos de otros en la noche del lunes, luego de los anuncios del presidente Luis Lacalle Pou.

Anoche, Andújar planteó que, debido a las medidas anunciadas, la cámara debía convocar una sesión extraordinaria.

Allí, Perrone recordó que la semana pasada, en el marco de la votación del proyecto de ley que regula el pago de propinas a través de medios electrónicos, había pedido un cuarto intermedio de 30 minutos, pero los “enterraron de cabeza”. En esos mensajes también aludió a blancos y colorados como “los socios demócratas”.

Perrone también calificó al presidente de OSE, Raúl Montero, como “inepto”, ya que “sigue explicando que si no llueve, no hay agua”.

Consultado por Montevideo Portal, Perrone dijo que los socios le habían dado plazo hasta la tarde del miércoles para reunir las firmas, pero su respuesta fue que los legisladores cabildantes avisaron que podrían llegar en la tarde del sábado, para hacer la sesión el domingo.

“Antes nosotros no tenemos la firmas”, afirmó, al explicar que los legisladores están en el interior. “Avisan sobre la hora que se necesitan las firmas y no están. Entonces, si no están las firmas, ¿qué quieren hacer?”, dijo después.

Perrone sostuvo que su partido no tiene “ningún problema” en hacer la sesión el fin de semana.

En caso de no subsanar las diferencias con Cabildo Abierto por este tema, blancos, colorados y el Partido Independiente buscarán que las firmas faltantes para habilitar la sesión extraordinaria sean aportadas por el Frente Amplio.

Por Gonzalo Charquero

geceache