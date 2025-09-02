Cabildo pide prórroga para votar creación de comisión investigadora de María Dolores

Política

Cabildo Abierto (CA) solicitó prorrogar la aprobación de una Comisión Investigadora Parlamentaria sobre la compra de la estancia María Dolores, de más de 4.000 hectáreas, por parte del gobierno de Yamandú Orsi por US$ 32,5 millones, según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal.

Esto se iba a tratar en la sesión de este martes en la Cámara de Diputados; los cabildantes piden posponerlo hasta después de tratar la Ley de Presupuesto, lo que podría durar varios meses.

“Desde Cabildo Abierto dejamos en claro que no nos negamos a la votación de la designación de una comisión investigadora por las presuntas irregularidades ocurridas en el Instituto Nacional de Colonización en la compra de la estancia María Dolores”, dice la carta enviada a la coordinación de diputados.

En el texto, firmado por los diputados Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, sostiene que en el informe de la comisión preinvestigadora encontraron “una importante cantidad de documentos en una totalidad de 456 páginas, muchos de ellos ilegibles que merecen ser analizados con la profundidad, seriedad y responsabilidad correspondiente”.

“Sabido es que estamos en el comienzo del tratamiento del Presupuesto Nacional con más de 700 artículos a ser analizados, nuestro partido cuenta con una bancada reducida y entendemos que la principal tarea que tenemos por delante es el tratamiento del mismo, es una cuestión de prioridades”, afirma CA.

La bancada del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente y de Identidad Soberana ya confirmaron sus votos para la creación de la comisión.

Para votar la creación de la comisión, el partido que lidera Guido Manini Ríos había presentado “dos condiciones”, que la bancada de la oposición está “dispuesta a cumplirlas”, según dijo a Montevideo Portal el diputado blanco Rodrigo Goñi.

Perrone había pedido que se buscaran formas de no tener una “actividad intensa” en el tiempo de la presentación de la Ley de Presupuesto y que todos los partidos de la oposición voten a favor.

Previamente, en diálogo con el programa Así nos va, Perrone afirmó que había decidido apoyar la comisión investigadora.

“Si yo no estoy, los votos no están. Decidimos ir para adelante. Dijimos que sí. Ahora, después de la interpelación, el final fue pegarle a Cabildo. Yo digo: ¿el final de la investigadora no será pegarle otra vez a Cabildo? Yo di mi palabra, y, en política, dar la palabra significa mucho”, había afirmado el legislador cabildante.

