Blancos afirman que se cumplen los dos pedidos de Cabildo para investigar María Dolores

Política

La Cámara de Diputados votará este martes la creación de una Comisión Investigadora Parlamentaria sobre la compra de la Estancia María Dolores, de más de 4.000 hectáreas, por parte del gobierno de Yamandú Orsi por US$ 32,5 millones.

El diputado blanco Rodrigo Goñi dijo a Montevideo Portal que desde la oposición esperan llegar a los votos necesarios para investigar una “compra millonaria inexplicable”. La bancada blanca, la del Partido Colorado, Partido Independiente e Identidad Soberana confirmaron sus votos y esperan que Cabildo Abierto también apoye la iniciativa.

Para votar la creación de la comisión, el partido que lidera Guido Manini Ríos presentó “dos condiciones”, que la bancada de la oposición está “dispuesta a cumplirlas”. El diputado Álvaro Perrone pidió que se buscaran formas de no tener una “actividad intensa” en el tiempo de la presentación de la Ley de Presupuesto y que todos los partidos de la oposición voten a favor.

“Estamos dispuestos a demorar unos días la puesta en marcha”, dijo Goñi y recordó que “hay muchos casos, muchos antecedentes, en los que se pospone la designación de los integrantes” de este tipo de comisiones. Al ser consultado por Montevideo Portal, Perrone afirmó que dará su veredicto final sobre las 15:00 en coordinación con la bancada de la coalición.

En ese sentido, el diputado blanco afirmó que esperan que Cabildo Abierto “cumpla con su compromiso público” y afirmó que tanto Manini Ríos como Perrone cuestionaron la compra realizada por el Instituto Nacional de Colonización (INC) tras la muerte del expresidente José Mujica.

“Estando en condiciones de cumplir los dos requisitos planteados por Cabildo, estamos convencidos de que vamos a poder votar”, insistió el legislador blanco.

Con respecto a la compra de la estancia, Goñi insistió en que se trata de “una obstinación temeraria en el proceder de Colonización, de la mayoría, en su caso de Eduardo Viera [quien fuera presidente y luego renunció], pero suponemos que no actuó solo”.

El diputado blanco afirmó que “no tiene explicación un gasto de estos” y cuestionó la “racionalidad”.

“Acá hay vicios formales muy gruesos, hay acciones de cambios en horas de directores para conseguir que voten, porque los que estaban no iban a votar. Hay decisiones con graves vicios de disposición de fondos, de nada más y menos de US$ 30 millones que no estaban disponibles. Hay que averiguar cómo se realizó ese proceso administrativo, que es de mucha envergadura”, expresó.

Goñi sostuvo que la compra de la estancia María Dolores “es un capricho o un antojo que claramente podría figurar como un abuso de funciones”. “O hay una acción, digamos, coordinada desde altas esferas del gobierno, que forzó al expresidente de Colonización a tomar una decisión a todas luces inconveniente”, planteó.

Según dijeron fuentes a Montevideo Portal, en el caso de aprobarse, Goñi sería el presidente de la comisión, que estaría integrada por nueve legisladores —cuatro del Frente Amplio, uno del Partido Nacional, uno del Partido Colorado, uno del Partido Independiente, uno de Identidad soberana y uno de Cabildo Abierto—.

Qué había dicho Perrone

Diez días atrás, en diálogo con Así nos va, Perrone afirmó que había decidido apoyar la comisión investigadora.

“Si yo no estoy, los votos no están. Decidimos ir para adelante. Dijimos que sí. Ahora, después de la interpelación, el final fue pegarle a Cabildo. Yo digo: ¿el final de la investigadora no será pegarle otra vez a Cabildo? Yo di mi palabra, y, en política, dar la palabra significa mucho”, había afirmado el legislador cabildante.